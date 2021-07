Un big Square Enix gratis su PlayStation, PC e Stadia (ma per poco)

Marvel’s Avengers è il titolo di Crystal Dynamics e Square Enix incentrato sui leggendari Vendicatori dell’universo Marvel, sarà presto giocabile gratis per un periodo di tempo limitato.

L’action adventure con protagonisti Iron Man, Captain America e tutti gli altri eroi della Casa delle Idee, ha visto nel tempo una curva di gradimento piuttosto altalenante.

Lo scorso mese di giugno, tra l’altro, un bug alquanto fastidioso aveva creato non pochi problemi ai giocatori, soprattutto agli steamer Twitch.

Nonostante ciò, gli appassionati si stanno preparando all’uscita di Marvel’s Guardian of the Galaxy, il nuovo titolo dedicato al gruppo di eroi, il quale includerà una sorpresa per i fan dell’MCU.

Ora, Square ha confermato un weekend di gioco gratuito di Marvel’s Avengers su console PlayStation, PC e Stadia, offrendo quindi ai giocatori la possibilità di provare il nuovo sistema di matchmaking.

Il (lungo) fine settimana gratis si svolgerà dal 29 luglio al 1 agosto: la promozione coinciderà con il lancio della funzione multi-eroe, che consentirà agli utenti di giocare con lo stesso eroe nel momento in cui decideranno di formare squadre online.

Square Enix ha affermato che la prova gratuita sarà resa disponibile anche su console Xbox “nei prossimi mesi”.

I giocatori che decideranno di acquistare Marvel’s Avengers dopo la prova gratuita conserveranno tutti i progressi e gli acquisti effettuati finché giocheranno sulla stessa piattaforma.

« Non c’è mai stato un momento migliore per riunirsi in Marvel’s Avengers», ha affermato Scot Amos, co-responsabile dello studio di Crystal Dynamics (via VGC).

«Ci stiamo avvicinando al nostro primo anniversario e i giocatori che decideranno di unirsi a noi riceveranno otto eroi, tonnellate di contenuti per giocatore singolo e multiplayer, eventi in corso e altro ancora.»

«Inoltre, abbiamo l’espansione War for Wakanda in arrivo ad agosto, quindi ora è una grande opportunità per iniziare a giocare, facendovi trovare pronti a impersonare Black Panther e affrontare Klaw con il resto degli Avengers», ha concluso Amos.

Parlando ancora di giochi gratis, Xbox ha annunciato l’arrivo di tre nuovi titoli gratuiti nel fine settimana come parte dell’iniziativa Free Play Days.

Ma non solo: proprio oggi Epic Games Store ha svelato in queste ore il nuovo gioco gratis in arrivo la prossima settimana per i suoi utenti su PC.

Infine, anche Amazon ha deciso di offrire due giochi gratuiti a tutti suoi abbonati (di cui uno disponibile già da ora).