Epic Games Store, svelati i nuovi giochi gratis: c’è un big story-driven

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.

Diversamente da Xbox Game Pass, questo è un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in dote decine di titoli completamente gratuiti per l’utenza su PC.

Da allora, gli emuli si sono susseguiti uno in fila all’altro, e abbiamo visto store come Steam replicarla su base meno regolare ma comunque massiccia.

In virtù dell’iniziativa di Epic Games Store, da oggi 29 luglio i giocatori possono riscattare e tenere per sempre questi giochi:

Mothergunship

Train Sim World 2

Mothergunship «combina il genere FPS con un frenetico diluvio di proiettili e ti offre un sistema di personalizzazione delle armi tra i più completi mai visti. Fabbrica armi mostruose, affronta boss enormi, e sconfiggi l’armata robotica aliena che ha conquistato la Terra».

Train Sim World 2 è invece un prodotto più “regolare, per così dire, in cui il giocatore dovrà padroneggiare «locomotive iconiche su servizi ad alta velocità, lunghi trasporti merci o traffico pendolare preciso e tirare fuori la tua creatività con gli strumenti di personalizzazione in questo sequel avanzato».

Da giovedì 5 agosto, invece, sarà la volta di:

A Plague Tale Innocence

Speed Brawl

Speed Brawl è un combat-racer in 2D in cui dovrai muoverti rapidamente e colpire duro.

Questa la sua descrizione:

«Prendi lo slancio, metti a segno grandi combo ed esegui potenti mosse. Trova lo stile di combattimento che più ti si addice e assembla la squadra di brawler migliore al mondo. Quindi ripeti più rapidamente. Più rapidamente».

In A Plague Tale Innocence «segui la cupa storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell’epoca più nera di sempre. In fuga dall’Inquisizione, circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l’uno dell’altra».

I due titoli saranno disponibili dalla prossima settimana fino al 12 agosto, per poi venire rimpiazzati da altri nuovi ingressi.

Non si tratta delle sole alternative per quanto riguarda i giochi gratuiti, a patto di volersi portare a casa un abbonamento.

PlayStation Plus ha appena annunciato il suo refresh mensile, che comprende un nuovo battle royale con una vena storica.

Allo stesso modo, Games With Gold ha fatto la sua parte su Xbox, introducendo un mese forte di quattro perle niente male.

Infine, Amazon Prime vi consente di riscattare e tenere con voi fintanto che sarete abbonati diversi titoli, tra cui Battlefield 1.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.