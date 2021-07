Amazon Prime Gaming vi regala 8 giochi ad agosto: c’è Battlefield V

Amazon Prime Gaming ha presentato la line-up dei nuovi giochi gratis, offerti senza costi aggiuntivi agli abbonati per PC.

Per il mese di agosto, il servizio in abbonamento offrirà ai suoi utenti otto nuovi titoli gratuiti, tra i quali sarà disponibile anche Battlefield V, l’ultimo capitolo della saga sparatutto di DICE e Electronic Arts.

Uno dei giochi gratis inclusi per il prossimo mese sarà Indiana Jones and the Fate of Atlantis: per il mese di settembre è comunque previsto l’arrivo di un ulteriore classica avventura di LucasArts.

Gli iscritti avranno la possibilità di recuperare anche un altro capitolo di Battlefield, ma solo per pochi giorni: a partire dal 4 agosto sarà infatti rimosso dalle scelte del catalogo.

Come riportato da GameSpot, Battlefield V è dunque il secondo titolo della saga sparatutto ad essere offerto in regalo agli abbonati Amazon Prime Gaming durante la stagione estiva: si tratta dell’occasione ideale per poter recuperare il capitolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, in attesa dell’uscita dell’imminente Battlefield 2042.

Battlefield V sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal 2 agosto e sarà riscattabile gratuitamente fino all’1 ottobre 2021.

Indiana Jones and the Fate of Atlantis è certamente un altro titolo di spessore in regalo per gli utenti PC: in quest’apprezzatissima avventura grafica LucasArts seguiremo l’archeologo più famoso del mondo alla ricerca della misteriosa Atlantide.

Per gli amanti del genere, durante il mese di agosto saranno disponibili altre due avventure grafiche in regalo: si tratta di Secret Files: Tunguska e Lost Horizon 2.

Gli altri tre giochi in regalo sono Metamorphosis, un’avventura in prima persona in cui impersoneremo un piccolo insetto, e due puzzle game appartenenti alla stessa serie: A Normal Lost Phone e Another Lost Phone.

Di seguito vi riporteremo la lista completa dei giochi gratis disponibili ad agosto su Amazon Prime Gaming, che saranno disponibili a partire dal 2 agosto:

Battlefield 5

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Metamorphosis

A Normal Lost Phone

Another Lost Phone: Laura’s Story

Planet Alpha

Secret Files: Tunguska

Lost Horizon 2

Per poterli riscattare non dovrete fare altro che raggiungere la pagina ufficiale di Amazon Prime Gaming ed effettuare il login con il vostro account: a quel punto basterà scorrere la lista e riscattare senza costi aggiuntivi i titoli a cui siete interessati.

Vi ricordiamo che saranno disponibili anche ulteriori bonus per gli abbonati, tra i quali segnaliamo contenuti aggiuntivi per Genshin Impact, Rainbow Six Siege e Destiny 2.

Non è la prima volta che Amazon offre in regalo un capitolo della saga di EA in vista del reboot: era già successo con l’episodio più amato, al quale si è ispirato Battlefield 2042.

Potete prepararvi all’arrivo dei titoli gratuiti di agosto riscattando i giochi gratis di questo mese: saranno disponibili ancora per pochissimi giorni.

Nel frattempo, potete già scaricare gli ultimi giochi gratis di Epic Games Store su PC: sono stati inoltre resi noti i titoli in regalo la prossima settimana, tra i quali c’è un big story-driven.