Steam vi regala un nuovo gioco gratis (ma avete poco tempo)

Steam propone da oggi a tutti i suoi utenti la possibilità di scaricare gratis un nuovo gioco, dando la possibilità di ottenere per sempre un gradevole passatempo su computer.

Lo store di Valve offre spesso delle occasioni imperdibili per risparmiare su tanti titoli per gli amanti del mouse gaming e tastiera: in questo caso si tratta di un prodotto molto leggero, disponibile anche su smartphone.

Il nuovo gioco gratis di Steam includerà anche due obiettivi, molto semplici da sbloccare: una formula decisamente diversa da quella di un titolo che ha fatto riflettere con il suo achievement impossibile.

Sul negozio online sono inoltre ancora disponibili le offerte della settimana, e potrete risparmiare ancora per poche ore su uno stealth amato dagli utenti.

Il titolo gratuito offerto di oggi su Steam si chiama RunnerDot: si tratta di un prodotto casual letteralmente descritto come «un piccolo gioco creato per passare il tempo».

In questo gioco dovrete usare il vostro mouse per controllare un piccolo punto, che dovrà evitare gli ostacoli che si troverà di fronte.

L’obiettivo è quello di sopravvivere il più a lungo possibile: per motivare ulteriormente gli utenti è disponibile anche una classifica online, così da confrontare i migliori punteggi.

#RunnerDot is FREE on #Steamhttps://t.co/hGqa3qiVQ8

Free to keep when you get it before 1 Aug @ 8:00am. pic.twitter.com/D9ZUcS35N6 — Free Steam Games (@SteamGamesPC) July 28, 2021

Per poter scaricare gratis RunnerDot, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale e cliccare sul pulsante Aggiungi all’account, naturalmente dopo esservi assicurati di aver eseguito il login con il vostro account.

Se avrete eseguito la procedura correttamente, potrete immediatamente avviare il download sul vostro client Steam direttamente dal vostro browser e il titolo sarà vostro per sempre.

RunnerDot sarà disponibile gratis solo fino all’1 agosto alle ore 8.00, giornata in cui diventerà a pagamento: significa che avete solo due giorni di tempo per poter ottenere questo prodotto senza costi aggiuntivi.

Un altro gioco è invece disponibile gratuitamente per un periodo di tempo più lungo: si tratta di un metroidvania a tema spaziale.

Tutti i giochi che acquisterete sullo store di Valve saranno compatibili con Steam Deck, la nuova console portatile simile a Nintendo Switch per i giocatori PC.

Ma non sono gli unici titoli che sarete in grado di utilizzare: potrete infatti installare un sistema operativo differente per utilizzare i giochi gratis di Epic Games Store.