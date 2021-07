Gioco gratis su Xbox: un platform che ricorda un’esclusiva PlayStation

Su Xbox è apparso a sorpresa un nuovo gioco gratis, stavolta da tenere per sempre sulle proprie console Microsoft.

Diversamente dal solito, non necessiterete di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold per farlo vostro.

Abbiamo già riportato soltanto poche ore fa di un’iniziativa simile con due titoli, ma in quel caso parliamo di prodotti che potete tenere con voi soltanto nel fine settimana.

A questo giro, siamo più dalle parti di Epic Games Store, dove i giochi distribuiti gratuitamente lo sono davvero e senza limitazioni di tempo.

Il nuovo gioco gratis per le console di Microsoft è Inops, un oscuro platform firmato dallo sviluppatore indipendente ZRZStudio.

Il titolo viene presentato come un «puzzle bidimensionale con un’avventura di oscurità e luce [in cui] combattere demoni sputafuoco e salvare i frammentati Inops».

In Inops, i giocatori dovranno evitare trappole, risolvere puzzle ed evitare nemici usando l’abilità degli Inops di dividersi in tante piccole creature.

Alla fine di ciascun livello, dovremo aver raccolto e salvato quante più creature possibile «per evitare di restare soli».

In un certo senso, vi ricorderà LocoRoco, solo che non è per PlayStation e non è esattamente così colorato.

Il giallissimo platform (poi diventato una serie) era stato ideato da Japan Studio per PSP, prima di essere oggetto di un remaster in tempi più recenti su PS4.

Si tratta di uno dei lasciti più amati della software house più longeva del gruppo PlayStation, appena “superata” da Team Asobi e soltanto pochi giorni fa cancellata definitivamente.

Il gioco è stato lanciato soltanto a giugno 2020, è dunque un ingresso piuttosto recente nel catalogo per console e PC, e costa regolarmente 9,99 euro.

Passando invece al tema degli abbonamenti Xbox, su Xbox Game Pass è appena arrivato il nuovo refresh mensile.

Stessa sorte è toccata a Games With Gold, che sta per introdurre una vecchia gloria proveniente dal catalogo storico di Rare.

Se giocate su PC, ci sono altre buone notizie, come l’imminente arrivo di un trio di stelle del passato su Prime Gaming.