Amazon Prime vi regala tre giochi gratis (e hanno fatto la storia)

Grazie all’iniziativa Prime Gaming proposta da Amazon, potrete fare vostre tre avventure grafiche classiche firmate LucasArts.

Si tratta di un servizio in ambito videoludico del quale potrete usufruire sottoscrivendo l’omonimo abbonamento alla piattaforma di acquisti online.

Nei giorni scorsi sono stati resi disponibili i giochi di luglio, che comprendono anche Batman The Enemy Within, titolo sviluppato da Telltale Games.

Le iniziative gratuite proseguono anche sull’immancabile Epic Games Store, che giovedì (come vuole la tradizione) ha messo a disposizione il nuovo gioco della settimana.

I titoli che potrete riscattare senza alcun costo aggiuntivo tramite Prime Gaming sono tre classici del periodo d’oro del genere, tutti firmati LucasArts.

Si tratta di The Secret of Monkey Island Special Edition (disponibile dal 1 luglio), Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1 agosto) e Sam & Max Hit the Road (1 settembre).

Se amate il genere, conoscerete indubbiamente questi tre prodotti che hanno fatto la storia delle avventure grafiche, e questa potrebbe essere un’ottima occasione per giocarli ancora una volta.

The Secret of Monkey Island Special Edition risale al 1990 ed è il classico indiscusso che ha dato il via alla serie, con un design curato, tra gli altri, anche da Tim Schafer.

Indiana Jones and the Fate of Atlantis uscì due anni dopo, e venne molto apprezzato anche per la possibilità di affrontare la storia in tre modi diversi.

Sam & Max Hit the Road è l’ultimo titolo in ordine di distribuzione e anche l’ultimo in ordine cronologico d’uscita, e vi metterà nei panni del cane antropomorfo e del coniglio più famosi della storia delle avventure grafiche.

