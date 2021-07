Sony cancella uno studio storico dal suo sito ufficiale: addio definitivo

Tempo di grandi manovre per Sony che, tra un’acquisizione e l’altra, aggiorna il proprio portfolio di studi interni “cancellando” un team storico.

Il publisher giapponese ha appena chiuso un affare importante con l’innesto della software house di Returnal nella lineup PlayStation.

Housemarque è stata integrata in PlayStation Studios e sta già pensando in grande in vista dei suoi prossimi progetti.

È di oggi, invece, l’arrivo di Nixxes, uno studio ben noto nella scena dei port su PC che fornirà assistenza ai big della squadra.

Sul sito ufficiale PlayStation, dov’è immortalata la sontuosa squadra di team interni, è però sparito definitivamente Japan Studio.

La prima software house first-party fondata da Sony è ormai un ricordo del passato, essendo stata smembrata all’inizio di quest’anno.

Dopo diverse voci di corridoio, corroborate dai tanti addii celebri, era stata la stessa casa nipponica a confermare la notizia.

Japan Studio è stato di fatto ribrandizzato come Team Asobi, che si concentrerà sotto una nuova direzione sulle esperienze di Astro Bot.

Come dimostrato dalle immagini, Japan Studio, «il talent di vecchia data dietro alcuni dei titoli PlayStation più originali», non c’è più e ha lasciato il posto a Team Asobi.

La descrizione di Team Asobi parla anch’essa piuttosto chiaro, poiché si parla del «team dietro l’esclusiva PS5 Astro’s Playroom», il gioco che più di tutti ha mostrato le potenzialità del controller DualSense.

Quest’ultima, con tanto di logo della software house, ha preso il posto di Japan Studio affianco ad Insomniac Games.

Per il momento, la lista non comprende ancora Housemarque e Nixxes Software, ma immaginiamo sia una questione di tempo.

Per Housemarque, si prefigura un futuro radioso, con un progetto che dovrebbe essere sensibilmente più ambizioso di Returnal.

Non è chiaro se ci saranno altre acquisizioni o meno, ma ci sono indizi perché al prossimo giro tocchi a Bluepoint Games.

Sul tema delle acquisizioni si è sbilanciato anche un diretto concorrente come Microsoft, spiegando di non vederle come un male per l’industria.