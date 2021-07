Due nuovi giochi gratis nel weekend su Xbox: c’è un acclamato horror

Microsoft ha annunciato i due nuovi giochi gratis per Xbox come parte della consueta iniziativa Free Play Days.

I giochi gratis sono garantiti agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e a Xbox Live Gold, il che vuol dire che avrete bisogno di un abbonamento per accedervi.

Questo è abbastanza diverso rispetto al giveaway settimanale di Epic Games Store, dove il solo requisito è un account sul negozio.

Allo stesso modo, Prime Gaming vi offre diversi giochi al mese ma che, una volta riscattati, saranno vostri per sempre fintanto che sarete abbonati e non a tempo limitato.

Free Play Days: Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members can play R.B.I. Baseball 21 and Dead by Daylight for free this weekend. Click through for details. https://t.co/Y81gR6M761

— Xbox Wire (@XboxWire) July 8, 2021