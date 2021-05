Gioco gratis per lo Star Wars Day su Stadia Pro

Oggi, 4 maggio, è lo Star Wars Day, ossia la giornata in cui si festeggia la saga creata da George Lucas ormai diversi decenni fa

May the 4th be with you è il motto gridato ai quattro venti dai fan del franchise di Guerre Stellari, ora più agguerriti che mai.

Anche la piattaforma di cloud gaming Google Stadia ha deciso di festeggiare alla grande l’evento, offrendo di fatto un titolo extra in forma totalmente gratuita.

Il bellissimo Star Wars Jedi: Fallen Order è infatti disponibile gratuitamente sullo Store di Stadia, per gli utenti con un abbonamento Stadia Pro.

Poter scaricare il gioco è semplice: vi basterà cliccare a questo indirizzo e procedere con il download. L’offerta è valida ovviamente solo per tutti gli utenti registrati al servizio.

Ma non solo: a breve potreste essere in grado di giocarci utilizzando i comandi touch per Stadia sul vostro device personale.

Quando abbiamo recensito sulle nostre pagine Star Wars Jedi: Fallen Order abbiamo rimarcato l’ottimo lavoro svolto da Respawn Entertainment.

Gli sviluppatori sono stati infatti capaci di costruire una storia del tutto canonica nell’universo di Guerre Stellari, oltre a proporre un gioco d’azione con elementi soulslike davvero ben fatto.

Ricordiamo anche che in tempi non sospetti il team di sviluppo ha pubblicato un aggiornamento next-gen per l’avventura singleplayer dedicata a Star Wars, ora disponibile al meglio anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Infine, sempre parlando di giochi gratis, da oggi sono disponibili per il download tre nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

Alcuni giocatori ne riceveranno in ogni caso un quarto in regalo, grazie ad un’iniziativa speciale targata PlayStation.