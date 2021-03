Stadia, altro che morta: in arrivo i comandi touch

Stadia ha dato l’impressione di un disimpegno graduale dal mondo del gaming quando Google ha annunciato di voler tagliare i suoi team di sviluppo interni.

La brutta gestione della vicenda, che ha portato rapidamente Jade Raymond (prima alla guida di Stadia Games & Entertainment) a fondare un nuovo studio sotto PlayStation, ha gettato un’ombra sul futuro della piattaforma.

Tuttavia, Mountain View non dà segnali di voler rinunciare al suo sforzo in campo videoludico e implementa nuove funzionalità èer la sua piattaforma di cloud gaming.

Una buona notizia sembrerebbe infatti in arrivo per gli appassionati che giocano da dispositivi smart come telefoni e tablet.

La notizia non è ancora ufficiale ma arriva da 9to5Google, che ha scansionato e studiato nel dettaglio l’ultima versione del software di Stadia.

In questa, sono state reperite tracce che si riferiscono al cosiddetto «direct touch» e a giochi che supportino funzionalità attraverso il tapping, lo swiping e il pinching.

Il supporto non sembrerebbe universale e dunque implementato di sistema attraverso tutti i giochi, ma arriverebbe gradualmente e prima nei grandi titoli.

xCloud, la piattaforma di gioco in streaming di Microsoft, ha una soluzione che permette agli sviluppatori di scegliere il loro layout preferito a seconda del prodotto implementato.

Non è chiaro se anche Google vorrà esplorare questa soluzione per Stadia oppure prenderà altre strade, oltre un anno dopo il lancio ufficiale.

I giocatori su Stadia possono giocare su mobile da tempo ormai, ma va precisato che finora è stato necessario usare controller Bluetooth di terze parti (come quello Xbox), a meno di ricorrere a cavi USB-C, poiché il pad ufficiale utilizza il Wi-fi e non tale standard.

Al di là della botta degli studi interni, ad ogni modo, la piattaforma pare comunque godere di una buona salute, come dimostrato dalla recente partnership con Resident Evil Village.