Giochi tutti uguali? No, su PS5 Sony continuerà a sperimentare

L’industria dei videogiochi è spesso animata da delle “macro-tendenze” che influenzano le maggiori produzioni: ricorderete, diversi anni fa, l’epoca in cui sembrava che nulla potesse più ambire al successo se non gli sparatutto in prima persona; ricorderete quando i QTE veniva utilizzati con veri e propri abusi in qualsiasi produzione o, di recente, avrete notato il proliferare dello spirito da battle royale nei giochi competitivi.

Si tratta di un fenomeno per cui un grande successo può influenzare il modo di fare videogiochi delle produzioni immediatamente successive, rischiando di rendere poco eterogenee le opere e – di pari passo – di appiattire i rischi nel tentativo di raggiungere il successo con formule già rodate. Una strada che, assicura Hermen Hulst ai microfoni di GamesIndustry, Sony non vuole percorrere con i giochi per la sua PS5.

Le avventure single-player narrative sono le esclusive Sony di maggior successo

Dopo aver firmato un accordo per un progetto multiplayer AAA in esclusiva con Firewalk Studios, team composto da esperti che in passato hanno lavorato a Destiny con Bungie, il dirigente a capo di PlayStation Studios ha spiegato che, nella sua prospettiva, è fondamentale che Sony continui a proporre una libreria di giochi eterogenea che possa anche prendersi dei rischi ed esprimere progetti di natura unica, rispetto ad altre proposte presenti nell’industria: come esempi, ha citato tra gli altri Dreams e Astro Bot.

Come spiegato da Hulst:

Penso che i giochi che realizziamo sono il più distintivi e il più diversi possibile. Da Sackboy ad Astro Bot, passando per Dreams e per quei giochi a cui ti riferivi [il giornalista parlava di avventure single-player narrative come tratto distintivo, ndr], come The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima. Puoi scommettere sul fatto che continueremo a realizzare questa tipologia di giochi, perché sono il cuore e l’anima di quello che facciamo qui in PlayStation Studios. Allo stesso tempo, siamo ugualmente concentrati sul realizzare queste esperienze di grande qualità tanto quanto lo siamo sullo sperimentare e sul realizzare delle idee originali.

Astro's Playroom in uno dei suoi momenti geniali su PS5

Quando gli è stato fatto notare che, in effetti, un AAA multiplayer sia già inusuale per Sony, Hulst ha sottolineato che non è questo il tipo di eterogeneità a cui faceva riferimento, perché «quello che mi interessa è creare una libreria di titoli differenti. A dire la verità, la forma con cui arrivano è meno interessante, per me, del fatto che si differenzino, che siano diversi e distintivi».

Attendiamo allora di scoprire che cosa stia bollendo nella pentola dei PlayStation Studios: sappiamo che Guerrilla Games è impegnata con Horizon: Forbidden West, atteso per quest’anno, mentre Insomniac Games sembrerebbe essere pronta a riportarci nei panni di Spider-Man dopo Miles Morales. È mistero sui lavori in corso presso Naughty Dog, mentre Sony Santa Monica lavora a un nuovo God of War (ma non solo, a quanto pare dalle indiscrezioni). Non sappiamo ancora, invece, a cosa stia lavorando Sucker Punch, che lo scorso anno ha dato vita a Ghost of Tsushima.

Returnal è in uscita su PS5 il 30 aprile

Al momento, tuttavia, continuano i problemi di scorte di PS5: come era stato promesso dalla catena GameStop qualche tempo fa, il mercato nostrano sta venendo l’arrivo settimanale di nuove scorte, ma le code sono ancora consistenti e diversi consumatori ci segnalano costantemente di non essere ancora riusciti a mettere le mani sulla nuova console.

Questo, con alle porte l’uscita di Returnal, di cui il nostro Domenico vi ha raccontato i dettagli dopo aver trascorso le prime ore in compagnia dell’opera di Housemarque esclusiva per PS5. Sappiamo che Sony è al lavoro per fare in modo che la situazione migliori il più velocemente possibile: in questo modo, la generazione delle nuove console potrà finalmente esprimere il suo pieno potenziale.