Horizon Forbidden West rinviato al 2022? Non secondo la pubblicità

Dopo l’assenza all’ultimo State of Play, molti fan hanno pensato che anche Horizon Forbidden West, la cui uscita è prevista attualmente per il 2021, fosse stato costretto ad un potenziale rinvio.

Un’ipotesi che sembrava aver trovato delle conferme da un leaker affidabile, secondo il quale il secondo capitolo della serie sarebbe stato costretto ad essere posticipato al 2022.

Nelle ultime ore è però comparsa online una campagna pubblicitaria che farebbe pensare il contrario, alludendo alla possibilità che Horizon Forbidden West sia in realtà ancora previsto per la fine dell’anno.

Come riportato da Video Games Chronicle, sull’account Instagram ufficiale di PlayStation è comparsa una pubblicità relativa a PS5, in cui viene specificata anche la finestra di lancio della seconda avventura di Aloy:

La pubblicità comparsa sul profilo Instagram di PlayStation.

Come potete osservare voi stessi dall’immagine, la data di lancio di Horizon Forbidden West viene ancora segnalata come fine 2021: una chiara rappresentazione di come per i vertici Sony non sembri essere, ufficialmente, cambiato nulla.

Tra gli altri giochi viene anche segnalata l’uscita generica nel 2021 di Ghostwire: Tokyo e dell’esclusiva PS5 Returnal prevista per il 30 aprile: un’informazione che coincide con quanto annunciato dai vertici Sony appena un mese fa in occasione del rinvio.

Il messaggio della pubblicità è dunque chiaro: fino a quando non arriveranno comunicazioni ufficiali che cambieranno gli attuali piani dell’azienda, possiamo continuare ad aspettarci il lancio di Horizon Forbidden West entro la fine dell’anno.

Sembra che i fan possano dunque iniziare a tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento, che ora possono semplicemente attendere l’arrivo dell’evoluzione di questa spettacolare saga.

La doppiatrice di Aloy ha anche recentemente parlato proprio della grandezza di Horizon Forbidden West, facendoci comprendere la vasta portata del progetto.

Ricordiamo inoltre che, secondo alcuni rumor, la saga di Horizon potrebbe inoltre continuare con uno spin-off in realtà virtuale, ideato appositamente per PSVR.