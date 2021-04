God of War compie 3 anni e Sony invita a rigiocarlo: e il sequel?

Il cosiddetto “soft reboot” della saga di God of War, uscito su console PlayStation 4 e diventato in breve tempo uno degli action adventure più apprezzati tra quelli disponibili sulla piattaforma Sony, compie oggi gli anni.

Era infatti il 20 aprile 2018 quando Kratos e Atreus facevano il loro trionfale debutto su PS4, permettendoci di vivere un’odissea realmente sorprendente.

Oggi, quindi, il gioco soffia le sue prime tre candeline, un evento che è stato largamente festeggiato anche attraverso i vari social network da Sony stessa, la quale suggerisce ai giocatori di rigiocare al titolo quanto prima.

3 years ago today God of War launched on #PS4. Who's ready for a replay? #thelookback pic.twitter.com/q6C2VDsZuC

— Sony (@Sony) April 20, 2021