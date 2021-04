Naughty Dog ribadisce: sono in sviluppo più progetti (ma uno ha la priorità)

Negli ultimi giorni ha tenuto banco la notizia che Naughty Dog sarebbe al lavoro su un remake di The Last of Us, sebbene al momento non è giunta ancora nessuna conferma ufficiale al riguardo.

Il co-presidente della compagnia, Evan Wells, ha ora confermato che il team di sviluppo americano seguirà ancora una volta una strategia di sviluppo multi-progetto, rivelando che attualmente ci sarebbero diversi giochi in pre-produzione.

L’approccio è già stato adottato subito dopo Uncharted 2: Among Thieves (2009), con i designer Bruce Straley e Neil Druckmann che hanno di fatto messo in piedi un secondo team per dare alla luce The Last of Us, parallelamente al gruppo al lavoro sul terzo Uncharted.

Ora, Wells ha parlato nel podcast di Game Maker’s Notebook (via VGC), rivelando che Naughty Dog sta soffrendo molto questa “divisione delle risorse”, con un progetto che rischia inevitabilmente di guadagnare più attenzioni rispetto ai suoi “fratelli minori”.

L’impegno richiesto per finire Uncharted 3 in quel momento era sottrarre risorse a The Last of Us, e non siamo mai arrivati ​​al punto in cui avevamo tra le mani due produzioni complete. Direi che anche oggi siamo in una situazione simile. Abbiamo più progetti all’attivo, ma solo uno che sta ottenendo la maggior parte dell’attenzione in questo momento.

E ancora: «Non abbiamo due progetti che coinvolgono diverse centinaia di persone. Abbiamo un [progetto] e poi altri in pre-produzione, o che stanno appena uscendo da quella fase dello sviluppo. Dovremo aspettare fino a quando l’obiettivo principale non sarà completato prima di spostare la forza lavoro al di fuori di quel progetto.»

Non è chiaro quale di questi fantomatici progetti targati Naughty Dog sia avendo la meglio rispetto agli altri attualmente in lavorazione. Forse, si tratta proprio del remake di The Last of Us, a scapito di altro (tra cui, forse, il DLC multigiocatore dedicato a The Last of Us Parte II).

Ricordiamo che a febbraio Druckmann – con un messaggio rivolto ai fan – aveva suggerito loro di “avere pazienza”, visto che qualcosa è ufficialmente in cantiere. Non ci resta che attendere fiduciosi.

The Last of Us Parte II è disponibile in esclusiva su console PlayStation 4 dal 19 giugno dello scorso anno. Il gioco è retrocompatibile con PS5.