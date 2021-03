Non solo God of War Ragnarok: c’è un altro progetto in arrivo da Santa Monica Studio

C’è molta attesa circa il prossimo capitolo della saga di God of War, al momento noto con il titolo di Ragnarok. Il gioco, genericamente atteso nel corso dell’anno, si è mostrato solo con un breve teaser che purtroppo non è stato in grado di fornirci chissà quali informazioni sulla nuova avventura di Kratos e figlio.

Ora, i Santa Monica Studio hanno da poco pubblicato un nuovo annuncio di lavoro in cui si cerca esplicitamente un Lead Writer, riconfermando che stanno lavorando a qualcosa di più oltre al prossimo capitolo di God of War.

L’elenco di lavoro (via PSU) non offre dettagli specifici, sebbene confermi a gran voce che il team di sviluppo è effettivamente al lavoro su un secondo progetto ancora top-secret, il cui annuncio potrebbe essere in ogni caso piuttosto lontano.

Sicuramente si tratterà di un titolo rivolto esclusivamente all’utenza PS5, sebbene non è da escludere neanche che possa riguardare una nuova IP (lasciando quindi da parte la saga di Kratos).

Poco più in basso, il tweet ufficiale dello sviluppatore pubblicato poche ore fa:

🔥 HOT JOB: LEAD WRITER 🔥 We’re looking for a master of storytelling to join our team on a new unannounced title as a Lead Writer! Apply here 👉 https://t.co/qsxxykZgYT#SMSCareers #Gamejobs #Gamedev pic.twitter.com/MZJHl6ZW4T — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) March 11, 2021

Stiamo cercando un maestro della narrazione che si unisca al nostro team come Lead Writer su un nuovo titolo non annunciato!

Ricordiamo che God of War è disponibile dal 2018 in esclusiva su console PS4. Vincitore del premio come Gioco dell’Anno ai The Game Awards, il titolo vedrà un sequel previsto al momento nel corso del 2021, il quale porterà Kratos a misurarsi con l’avvento del Ragnarok, immergendoci così nelle gelide terre del Nord.

Il soft reboot della serie con protagonisti Kratos e Atreus è in ogni caso giocabile anche su PS5 grazie alla patch next-gen e, fortunatamente, si tratta di un update davvero niente male.