I giochi gratis che potete giocare oggi, per godervi l’Epifania

Il 6 gennaio è proverbialmente il giorno che porta via tutte le festività ma, almeno per oggi – o di più, per chi farà weekend lungo – abbiamo la possibilità di rilassarci ancora un po’ in compagnia dei nostri videogiochi preferiti.

Se siete tra coloro che hanno questo piano per oggi, ma non avete al momento un budget da destinare all’acquisto di nuovi videogiochi, vediamo quali sono i giochi gratis che potete avere esattamente ora, sulle diverse piattaforme.

Se state cercando una lista dei free-to-play, potete trovarla in quest’altro articolo dedicato. Per orientarvi tra i diversi client che propongono giochi gratis, invece, la pagina di riferimento è questa.

Qui vediamo, infine, giochi momentaneamente gratis, ma che potete riscattare e tenere con voi senza limiti di tempo. Includiamo anche quelli proposti da servizi in abbonamento, per segnalarne la disponibilità a tutti coloro che avessero già pagato la sottoscrizione.

Epic Games Store (PC)

Su Epic Games Store è disponibile dallo scorso 30 dicembre la trilogia reboot di Tomb Raider, che potete riscattare gratis fino al 6 gennaio. Esatto: avete tempo fino alle 17 di oggi per riscattare questi giochi, che alle 17 saranno sostituiti da Gods Will Fall.

Shadow of the Tomb Raider (2018)

Una volta riscattata la trilogia, i tre giochi figureranno nella vostra libreria come se li aveste acquistati, quindi non avrete un limite di tempo per giocarci.

Potete procedere a riscattarli direttamente ai link di seguito:

A partire dalle ore 17.00 di oggi, invece, potrete scaricare Gods Will Fall, action adventure firmato Deep Silver in cui affronterete battaglie epiche a tu per tu con gli dei.

PlayStation Store (PS4, PS5)

In questo momento, PlayStation Store vi offre l’opportunità di avere completamente gratis, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento, un piccolo gioco dedicato ai possessori di PlayStation VR – che rimarrà disponibile gratuitamente fino al 13 gennaio.

Il gioco in questione è Pirate Flight, in cui come suggerisce il titolo vi ritroverete a svolazzare nei panni di un pirata, ma dei cieli. Potete riscattare il gioco gratis direttamente al link di seguito:

Games With Gold (Xbox)

Se avete un abbonamento attivo a Xbox Live Gold, dal 1 gennaio sono stati introdotti i nuovi giochi gratis inclusi nella vostra sottoscrizione – quindi non dovete spendere nemmeno un euro per avere qualcosa di nuovo da giocare.

In questo caso, dal 1 al 15 gennaio potete ottenere:

NeuroVoider , sparatutto RPG con elementi roguelike;

, sparatutto RPG con elementi roguelike; Radiant Silvergun, uno shoot’em up con tanto di… spada!

Amazon Prime Gaming (PC)

Se avete un abbonamento ad Amazon Prime – lo stesso che usate per Prime Video o per le spedizioni Prime sul rivenditore – potete riscattare i giochi offerti gratuitamente che sono inclusi nella cifra. Sono stati appena lanciati i seguenti giochi, che potete già scaricare come parte dell’abbonamento Prime che avete già:

Star Wars Jedi: Fallen Order

Total War: Warhammer

World War Z: Aftermath

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

WRC 7 FIA World Rally Championship

Abandon Ship

Paper Beast – Folded Edition

In Other Waters

Two Point Hospital

Potete vedere e riscattare i giochi in questa pagina.

PlayStation Plus (PS4, PS5)

Se siete tra gli abbonati a PlayStation Plus, in questi giorni sono stati lanciati i nuovi giochi del mese di gennaio. Vi basterà accedere a PlayStation Store, quindi, per scaricare senza ulteriori esborsi:

Deep Rock Galactic (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Persona 5 Strikers (PS4)

(PS4) DiRT 5 (PS4, PS5)

Buon divertimento e buon gioco per questo 6 gennaio!