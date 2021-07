Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2021

La possibilità di accedere a giochi gratis è diventata sempre di più una costante nell’odierno mondo dei videogame. Vengono spesso lanciate delle iniziative che vi permettono di riscattare e tenere con voi dei giochi che normalmente sarebbero a pagamento, ci sono abbonamenti che vi permettono di avere dei giochi inclusi mensili e ci sono anche delle produzioni che, semplicemente, fin dall’inizio puntano ad essere accessibili gratis.

Si tratta dei free-to-play, videogiochi immaginati proprio con l’intento di essere accessibili senza spendere nemmeno un centesimo, e su cui gli acquisti sono invece opzionali (e riguardano di solito contenuti extra o cosmetici). Quali sono allora i migliori giochi gratis su PS4 e PS5 che vi permettono di giocare con la vostra console senza dover spendere?

Li abbiamo selezionato per voi, per aiutarvi a orientarvi e a trovare quello più adatto alle vostre preferenze. Notate che i giochi PS4 sono retrocompatibili su PS5, il che significa che anche un gioco nativamente pensato per PlayStation 4 può essere fruito senza problemi sulla nuova console.

Call of Duty: Warzone

Sicuramente Call of Duty: Warzone è, tra tutti, uno di quelli che hanno meno bisogno di presentazioni. Parliamo, infatti, di uno sparatutto in prima persona con modalità battle royale a cui potete accedere senza spendere nemmeno un centesimo. Certo, sappiate che dovrete tenere libero parecchio spazio sull’hard disk/SSD della vostra console (ha dimensioni davvero generose), ma di contro avrete una delle più amate e più popolari esperienze di sparatutto competitivo disponibili sul mercato.

Call of Duty: Warzone accoglie nuovi contenuti con stagioni costanti

Warframe

Estremamente continuo nel support fornito dagli sviluppatori, Warframe è ancora molto giocato e molto amato: il gioco, ambientato in un futuro immaginario, vi mette al centro di meccaniche da shooter in terza persona con alcune dinamiche da gioco di ruolo action. Qui, affronterete livelli generati proceduralmente, forti della vostra potente armatura che dà nome al gioco, per andare in cerca di loot, azione spettacolare e della possibilità di migliorare sempre di più le caratteristiche dei vostri equipaggiamenti – sfidando altri giocatori o collaborando con loro.

Genshin Impact

Uno dei grandi fenomeno videoludici del 2020, Genshin Impact è un gioco di ruolo action che potete scaricare gratis su PS4 e PS5. Scegliendo il personaggio di cui vestire i panni tra i due disponibili inizialmente, il titolo di studio miHoYo vi permette di esplorare il mondo di Teyvat, dove creature fantasiose, città, NPC e tante sorprese vi attendono a ogni passo. Potrete sbloccare ulteriori personaggi da far unire al vostro party, migliorare le vostre caratteristiche e vagare approfittando anche delle possibilità di co-op fino a quattro giocatori.

Il vivace mondo di Genshin Impact

Dauntless

Forse meno famoso dei nomi citati in apertura al nostro articolo, Dauntless è un gioco di ruolo action in cui vestirete i panni di un personaggio chiamato a combattere contro i titanici mostri, conosciuti come Behemoth, che minacciano la vita sul pianeta. Nella sua terza persona, il gioco – che somiglia molto a Monster Hunter – può essere vissuto sia da soli che in compagnia di altri amici con cui collaborare, fino a un massimo di altri giocatori.

Apex Legends

Uno degli attuali migliori esponenti del mondo battle royale è sicuramente Apex Legends: sviluppato da Respawn Entertainment e ambientato all’interno dell’universo di Titanfall, il gioco è impreziosito da un cast di personaggi molto differenziati tra loro, che hanno caratteristiche specifiche e una storia unica che viene approfondita dagli sviluppatori.

Apex Legends è uno dei battle royale più amati

Gwent

Vi piace pianificare strategie di gioco e siete innamorati dei giochi di carte? Allora scaricate Gwent. Si tratta di quello che era nato come un mini-gioco all’interno del mondo di The Witcher 3, che è diventato un videogame a sé stante e che “simula” lo schieramento degli eserciti sulle linee di battaglia. Collezionando le vostre carte e disponendole nel modo migliore possibile, potrete avere ragione dei vostri avversari.

Fortnite

Il più celebre dei nomi che citeremo è probabilmente quello di Fortnite. Parliamo di uno sparatutto in terza persona la cui celebre modalità battle royale ha dato il via al filone videoludico che ora va per la maggiore, nel gaming competitivo. A rendere peculiare Fortnite, oltre ai suoi personaggi, è anche la possibilità di interagire con l’ambiente, costruendo e distruggendo ripari di ogni genere, nel tentativo di sopravvivere e rimanere l’ultimo giocatore sulla mappa.

Fortnite accoglie personaggi ospiti da molti universi, God of War compreso

Rocket League

Fenomeno di qualche estate fa, Rocket League è ancora giocatissimo e sulla cresta dell’onda: parliamo di un vero e proprio sport virtuale che segue le regole del calcio. Dovete tenere il possesso palla e, collaborando con un compagno di squadra, affrontare due avversari che tenteranno di impedirvi di fare gol, mentre voi fate lo stesso. La particolarità? Non siete persone o “calciatori”, ma… macchine.

Destiny 2

Celebre opera firmata Bungie, Destiny 2 è un videogioco multiplayer sparatutto in soggettiva in ci vi attendono tante, ma davvero tante avventure in un mondo spaziale tutto da scoprire. Mentre migliorate il vostro livello, continuano ad arrivare nuovi contenuti e nuove storie da parte degli sviluppatori, in una community sempre molto attiva e vivace.

Un'immagine da Destiny 2

Brawlhalla

Cambiamo completamente mood per segnalarvi anche Brawlhalla, gioco di combattimento in due dimensioni disponibile gratis, dove vi confronterete con una direzione artistica deliziosa, tantissimi combattimenti differenziati per le loro caratteristiche e un sistema di combattimento che passa per i cambiamenti apportati alle battaglie dalle diverse armi.

E se siete su PS5, occhio a PlayStation Plus

Se siete utenti PS5, attenzione: se, infatti, avete attivo un abbonamento a PlayStation Plus, questo significa che avete anche accesso alla libreria di videogiochi PlayStation Plus Collection. All’interno di questo cofanetto digitale, senza costi aggiuntivi, trovate le copie digitali di molti titoli, alcuni dei quali esclusivi – come Bloodborne o God of War – che potete scaricare e giocare interamente, in qualsiasi momento.

Si tratta di una selezione molto eterogenea e su cui Sony non ha annunciato limiti di tempo (ossia, per il momento non c’è notizia di giochi che siano prossimi alla rimozione dalla Collection): vi abbiamo già riferito tutti i dettagli sulla libreria completa nel nostro articolo dedicato a tutti i dettagli su PlayStation Plus.