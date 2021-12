PlayStation Store, nuovo gioco gratis per festeggiare il 2022

In questo ultimo anno, PlayStation Store ha regalato una valanga di giochi ai suoi utenti, siano questi abbonati a PS Plus o PS Now.

Tutti i possessori di DualSense hanno infatti dalla loro un gran numero di titoli da riscattare in forma assolutamente gratuita, a cui ora se ne aggiunge un altro a sorpresa.

A ridosso dell’annuncio dei giochi gratis di gennaio di PlayStation Plus, Sony ha infatti deciso di fare un altro, piccolo regalo alla sua utenza affezionata.

Si tratta di Pirate Flight, un divertente gioco per realtà virtuale che necessiterà quindi di un visore PlayStation VR per poter essere giocato nel migliore dei modi.

Ma non solo: il titolo in questione può essere riscattato in forma gratuita entro e non oltre il prossimo 13 gennaio 2022.

La descrizione di Pirate Flight via PlayStation Store recita:

Il gioco di volo in realtà virtuale adatto a tutti. Dovrai solo volare, superare gli altri aerei e colpire i bersagli. Il gioco si articola su tre favolosi mondi e 90 missioni! Comandi intuitivi e niente atterraggi. A differenza di un simulatore vero e proprio, ti consente di rivivere l’emozione di un gioco di volo come quelli delle sale giochi. E ci sono anche i draghi! Dimentica le vertigini e il mal d’aria. Pirate Flight (VR) gira a 90 FPS e offre una modalità comfort predefinita grazie alla quale volare nella realtà virtuale sarà piacevolissimo!

