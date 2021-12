Games With Gold, disponibili i primi giochi gratis Xbox del 2022

Fra poche ore il 2021 si concluderà ufficialmente e lascerà spazio al nuovo anno: per celebrare l’occasione, Xbox ha già reso disponibili per il download i nuovi giochi gratis di Games With Gold.

Questo significa che tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate potranno iniziare a riscattare i primi giochi in regalo per il 2022, il tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di due perle sparatutto che fanno parte della nuova selezione di regali vintage: una di queste è un gioco disponibile su Xbox 360, ma che naturalmente potrà essere giocato anche su next-gen grazie alla retrocompatibilità.

A partire da questo momento, Radiant Silvergun e NeuroVoider sono dunque disponibili per il download gratuito sulle vostre console Xbox grazie a Games With Gold, così da poter iniziare a celebrare il 2022 nel migliore dei modi.

NeuroVoider è un interessantissimo sparatutto RPG a doppia levetta futuristico con elementi rogue-like, nel quale i giocatori dovranno impegnarsi a sconfiggere orde di robot vigilanti e armati di lanciarazzi.

Radiant Silvergun è invece l’edizione rinnovata di un grande classico shoot ‘em up: i giocatori avranno a disposizione ben sei tipi di proiettili diversi per poter sconfiggere i loro nemici, oltre a poter utilizzare una spada per eliminare gli avversari più vicini.

Di seguito troverete i link per accedere alle pagine ufficiali per riscattare entrambi i giochi, così da poter procedere fin da subito con il download, a patto di essere naturalmente iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate:

Qualora non fosse ancora possibile riscattare Radiant Silvergun tramite il link qui sopra, vi suggeriamo di ritentare più tardi o alternativamente dirigervi alla versione del marketplace Xbox 360 al seguente indirizzo e di cliccare sul pulsante «Scarica in Xbox 360»: se sarete in possesso di un’iscrizione attiva e se la procedura andrà a buon fine, il prezzo finale vi verrà segnalato come «Gratis».

Entrambi i giochi gratis saranno disponibili rispettivamente fino al 31 e al 15 gennaio, dunque il nostro suggerimento è quello di approfittare il prima possibile di questa occasione.

E se avete ancora voglia di giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare una grande trilogia su Epic Games Store, disponibile per festeggiare il 2022 anche su PC.

Anche i fan della console Sony potranno presto festeggiare con i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus di gennaio, grazie a una selezione che renderà felici molti appassionati.