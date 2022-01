Amazon Prime Gaming vi regala 9 giochi gratis a gennaio: c’è Star Wars

Da oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Amazon Prime Gaming, disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio.

Si tratta dunque dei primi regali che il servizio ha messo a disposizione per i propri utenti per festeggiare il 2022: da questo momento è possibile riscattare molti titoli interessanti, anche se il gioco di maggior attrattiva è con molta probabilità Star Wars Jedi Fallen Order.

Nelle scorse settimane vi avevamo riportato alcuni dei nuovi giochi in regalo grazie a un leak emerso in rete: oggi possiamo dunque dirvi che l’anticipazione è stata confermata, ma che ci sono ulteriori sorprese.

Allo stesso modo, vi ricordiamo che la disponibilità dei nuovi prodotti gratuiti significa che non sarà più possibile riscattare i giochi gratis di dicembre, che aveva incluso offerte molto interessanti per salutare il 2021.

Per gennaio 2022, Amazon Prime Gaming ha dunque deciso di proporre ben 9 nuovi giochi gratis per tutti i suoi abbonati, così da poter festeggiare degnamente il nuovo anno con tanti regali.

Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di gennaio 2022

Di seguito troverete dunque la lista completa di tutti i prodotti videoludici che da questo momento potete riscattare grazie a Prime Gaming:

Star Wars Jedi: Fallen Order

Total War: Warhammer

World War Z: Aftermath

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

WRC 7 FIA World Rally Championship

Abandon Ship

Paper Beast – Folded Edition

In Other Waters

Two Point Hospital

Per poter riscattare Star Wars Jedi Fallen Order avrete bisogno di un account Origin, mentre per Total War Warhammer e World War Z Aftermath sarà necessario utilizzare Epic Games Store: tutti gli altri titoli saranno invece riscattabili direttamente su Amazon.

Per iniziare fin da subito a scaricare i vostri nuovi regali gratis, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e selezionare la scheda relativa ai giochi: fate clic sui titoli che vi interessano, seguite le istruzioni su schermo e in breve tempo potrete iniziare a divertirvi senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo naturalmente che Amazon Prime Gaming fornisce ai suoi abbonati anche tanti bonus aggiuntivi sui giochi più popolari, come per esempio GTA Online, Red Dead Online, New World, League of Legends World Rift e Call of Duty Warzone.

A tal proposito, segnaliamo che a brevissimo saranno disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: significa che questi sono gli ultimi minuti a vostra disposizione per riscattare i regali di dicembre.

Anche Microsoft ha svelato quali saranno i primi giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass nel 2022, così da dare il tempo a tutti i suoi utenti di scaricarli e completarli prima che sia troppo tardi.