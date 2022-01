PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di gennaio: c’è Persona

Da questo momento è possibile scaricare ufficialmente i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: si tratta dei primi regali che Sony sta offrendo ai suoi abbonati per festeggiare il 2022.

Tutti gli abbonati a PlayStation Plus potranno dunque prepararsi a scaricare 3 giochi senza costi aggiuntivi a gennaio 2022, particolarmente interessati e dedicati ai fan di diversi generi videoludici.

Questo significa che i giochi gratis di dicembre a partire dalle ore 11.00 di oggi non sono più riscattabili: la selezione di titoli si dimostrò comunque particolarmente controversa lo scorso mese.

Uno dei titoli era stato infatti accusato dagli utenti di essere addirittura «una truffa», mentre il soulslike in regalo era disponibile soltanto nella versione standard, senza poter riscattare l’upgrade gratuito con i miglioramenti grafici.

Questa volta non dovrebbero però esserci brutte sorprese per tutti gli utenti, rendendo dunque possibile godersi i nuovi regali di PS Plus senza preoccupazioni.

PlayStation Plus: giochi gratis di gennaio 2022

Di seguito troverete dunque la lista completa con tutti i giochi gratis disponibili a gennaio 2022 su PlayStation Plus, con i relativi link per poter riscattare immediatamente i titoli sul vostro browser, anche se non avete PS5:

Il prodotto più interessante è sicuramente Persona 5 Strikers: ambientato nell’affascinante mondo di uno dei JRPG più amati della generazione, vi unirete ai Ladri Fantasma con un gameplay in stile musou per combattere la corruzione che sta invadendo il Giappone.

Deep Rock Galactic è invece un FPS fantascientifico cooperativo, giocabile da 1 a 4 giocatori, nel quale potrete distruggere al 100% tutte le ambientazioni: i giocatori impersoneranno dei tostissimi nani spaziali e dovranno esplorare enormi grotte infestate dai mostri.

Infine, Dirt 5 è l’ultimo capitolo dell’amata serie di off-road racing ideata da Codemasters: in questo ambizioso titolo potrete gareggiare su oltre 70 tracciati in 10 ambientazioni presenti in tutto il mondo, scegliendo veicoli che varieranno dai classici rally fino agli imponenti truck.

Tutti i giochi gratis di gennaio 2022 saranno disponibili senza costi aggiuntivi fino al 1 febbraio 2022 alle ore 11.00: il nostro consiglio è dunque quello di riscattare i nuovi regali di PlayStation Plus il prima possibile.

Ricordiamo che potete anche riscattare un nuovo gioco gratis grazie a PlayStation Store: non sarà necessario essere abbonati a Plus e resterà disponibile per pochi giorni.

Anche Amazon Prime Gaming ha già reso disponibili i primi 9 giochi in regalo per il 2022 a partire da oggi: tra i tanti titoli proposti c’è anche un amato capitolo di Star Wars.