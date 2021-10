Come avere giochi gratis su PC e console

Tutti i videogiocatori amano i giochi gratis. Potere accedere a un nuovo gioco senza spendere nemmeno un euro è un po’ il sogno di tutti noi, ma è importante farlo sempre legalmente, senza ricorrere alla pirateria – che rende impossibile la sopravvivenza degli sviluppatori che producono i tanto adorati videogame.

Il mercato è evoluto molto con il passare degli anni e, ad oggi, ci sono soluzioni varie che permettono di avere giochi gratis su PC e su console (ma soprattutto su PC), perché offerti gratuitamente proprio dalle etichette che li pubblicano.

Attenzione: non parliamo di giochi free-to-play, pensati proprio per essere accessibili senza esborsi, ma di titoli normalmente a pagamento che in condizioni eccezionali possono essere ottenuti gratuitamente. Vediamo come.

Come avere giochi gratis: Epic Games Store

Il modo più facile e più costante per avere giochi gratis è iscriversi ad Epic Games Store. Si tratta di un client di videogiochi per PC che ogni giovedì regala uno, due o più videogiochi.

Questi titoli, di cui trovate qui la lista completa, devono essere riscattati entro la settimana – perché il giovedì successivo saranno sostituiti da altri.

Per riscattarli, metteteli nel carrello come fareste con un normale acquisto e procede verso il pagamento, che sarà di 0€. I giochi verranno associati al vostro profilo per sempre e potrete accedervi in qualsiasi momento.

Epic Games Store vi regala giochi gratis ogni giovedì alle 17.00

Come avere giochi gratis: Steam

Un’altra soluzione per i giocatori PC è quella rappresentata da Steam. Il client di proprietà di Valve, che ha il più grande catalogo di videogiochi per computer, offre di tanto in tanto dei giochi gratis da riscattare e tenere per sé, senza nessun costo né abbonamento preventivo.

Purtroppo, però, non c’è una periodicità fissa come per Epic Games Store e la nostra raccomandazione è quella di tenerci d’occhio, perché segnaliamo sempre puntualmente i giochi gratis proposti su Steam.

Un’altra alternativa sono i free weekend, ma in questo caso l’accesso gratis al gioco inizia venerdì e viene revocato il lunedì alle 19.00 – senza limiti specifici. Significa che potreste finire un gioco nell’arco di un weekend, questo sì, ma una volta scaduti i termini del free weekend non sarà più associato al vostro profilo e dovrete comprarlo per rigiocarci o anche solo continuare dal punto in cui eravate arrivati.

Steam propone giochi gratis e free weekend

Giochi gratis su GOG.com

Di tanto in tanto, anche il catalogo digitale GOG.com offre dei giochi gratis per PC ai suoi utenti (senza nessun abbonamento richiesto). Anche in questo caso, però, non c’è nessuna periodicità e le offerte sono estemporanee e non cicliche come quelle di Epic Games Store.

Di contro, quando un gioco è gratis su GOG rimane per sempre vostro, e non per un tempo limitato. Considerando che il catalogo si occupa tanto di retrogaming, spesso i giochi gratis su questa piattaforma sono soprattutto classici e retrogame.

GOG di tanto in tanto regala alcuni classici

Giochi gratis su Amazon Prime

Il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consente, tra le altre cose, di accedere a una selezione di giochi gratis mensili per PC, che possono essere riscattati su client specifici (indicati da Amazon) come Origin per i giochi EA, Ubisoft Connect per i giochi Ubisoft e così via.

I giochi vengono rinnovati ogni mese ed è necessario accedere a questa pagina per vederli e riscattarli.

Amazon Prime include anche giochi gratis mensili

Giochi gratis con abbonamento: Xbox Game Pass

Rientrano nel novero dei giochi gratis anche servizi in abbonamento come Xbox Game Pass. Il lato positivo, infatti, è che in questo caso pagate una piccola quota mensile (poco sopra i 10€ solitamente) per accedere a una libreria in espansione. Questo significa che il prezzo mensile non cambia a seconda dei giochi inclusi nell’abbonamento, che comprendono anche fin dal day-one produzioni come Forza Horizon 5, Hellblade II o le future produzioni Bethesda come Starfield.

I giochi gratis inclusi in Xbox Game Pass possono essere giocati su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Windows. Grazie a Game Pass Ultimate, che include anche il cloud, molti sono giocabili anche su dispositivi smart di qualsiasi tipo, dal momento che vengono eseguiti in remoto.

Xbox Game Pass Ultimate ha un costo di 12,99€ al mese e si può utilizzare sia su PC che su console. Xbox Game Pass ha un costo di 9,99€ su PC e su console (ma c’è un abbonamento diverso per ciascuna delle due piattaforme).

Xbox Game Pass include dal day-one i giochi di casa Xbox

Giochi gratis con abbonamento: Xbox Live Gold

Anche in questo caso parliamo di un abbonamento, come Amazon Prime, che tra i vari vantaggi consente anche l’accesso a una selezione di giochi gratis mensili. Microsoft li presenta sempre a ridosso del mese e include un paio di titoli per Xbox Series X|S e un paio di titoli per Xbox One.

Solitamente, i titoli vengono resi disponibili in due ondate, per la prima e per la seconda metà del mese.

Xbox Live Gold ha un costo di 6,99€ al mese o di 19,99€ per tre mesi.

I Games With Gold sono giochi gratuiti mensili per Xbox

Giochi gratis con abbonamento: PlayStation Plus

Funziona esattamente come Xbox Live Gold, ma su PS4 e PS5. L’abbonamento vi permette di avere un numero variabile di giochi mensili (spesso 3+1) che dovete riscattare prima che vengano sostituiti da quelli del mese successivo.

Di solito Sony annuncia i nuovi giochi l’ultimo mercoledì del mese e li rende disponibili il primo martedì del mese. Una volta riscattati, è necessario tenere attivo l’abbonamento per poter eseguire i giochi. Se doveste disdire l’abbonamento a PS Plus, i titoli gratis rimarrebbero associati al vostro account come se li aveste acquistati, ma per poterli avviare sarà necessario riattivare l’abbonamento.

Inoltre, per gli utenti PlayStation 5 l’abbonamento include anche PlayStation Plus Collection: si tratta di un cofanetto digitale di giochi on demand che sono sempre a vostra disposizione. Sono perlopiù grandi classici per PS4 giocabili in retrocompatibilità, che non dovete acquistare singolarmente e che sono già inclusi nella quota che pagate con la vostra sottoscrizione. Tra i giochi trovate anche God of War e Bloodborne, ma vi abbiamo già riferito tutti i dettagli qui.

PlayStation Now ha un costo di 8,99€ al mese, di 24,99€ in caso di abbonamento da tre mesi o di 59,99€ in caso di annuale.

PlayStation Plus su PS5 ha anche una libreria di giochi on demand

Giochi gratis con abbonamento: PlayStation Now

È il corrispondente PlayStation di Xbox Game Pass. Con PlayStation Now potete pagare un abbonamento per accedere a una libreria on demand di giochi delle generazioni precedenti (si arriva a PS3) che sono stati riadattati per l’occasione. I giochi possono essere scaricati e installati o, con una buona connessione, vissuti in cloud (anche su PC, oltre che su PS4 e PS5).

Non è quindi necessario pagare nessun costo per ogni download: tutto rientra nella quota che già pagate per l’abbonamento e potete scaricare tutti i giochi che volete, tutte le volte che volete, e giocarci per quanto volete.

PlayStation Now ha un costo di 9,99€ al mese, di 24,99€ per tre mesi e di 59,99€ per un anno.

PlayStation Now lancia mensilmente nuovi giochi nel suo servizio

Giochi gratis in cloud: Google Stadia

Gli utenti di Google Stadia possono anche sottoscrivere un abbonamento da 9,99€ al mese chiamato Stadia Pro. Quest’ultimo consente di accedere, come gli analoghi su PlayStation e Xbox, a una selezione di giochi inclusi nell’abbonamento, che vengono aggiornati di mese in mese e possono essere vissuti in cloud su qualsiasi dispositivo supportato – smartphone e tablet inclusi.

Gli utenti Stadia possono sottoscrivere Stadia Pro per avere i giochi già inclusi a prezzo fisso

Giochi gratis su Switch: Nintendo Switch Online

Anche l’abbonamento Nintendo Switch Online consente di avere accesso a una libreria di videogiochi on demand sempre disponibili. Tuttavia, in questo caso parliamo di videogiochi classici.

L’abbonamento standard da 19,99€ all’anno permette di accedere a giochi NES e SNES, quello con Pacchetto Aggiuntivo da 39,99€ include anche i titoli per Nintendo 64 e per SEGA Mega Drive.