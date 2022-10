Final Fantasy XVI: uscita, trama, Eikon e tutto quello che sappiamo

Nota: questo articolo sarà aggiornato periodicamente con tutte le novità dedicate al gioco.

L’annuncio di Final Fantasy XVI è stato accolto, a suo tempo, dalla consueta emozione dei fan, come d’altronde lo è ogni capitolo principale di uno dei JRPG più amati al mondo.

Dopo però le delusioni degli ultimi episodi principali della saga di Square Enix, questo sedicesimo capitolo sembra deciso a riportare il buon nome di Final Fantasy ai fasti di un tempo e, per riuscire nell’impresa, è stato chiamato un team che ha già compiuto un miracolo: è quello capitanato da Naoki Yoshida, che è riuscito a salvare dall’oblio Final Fantasy XIV, un MMORPG che era sull’orlo del fallimento e che oggi è il più giocato al mondo, superando anche mostri sacri come World of Warcraft.

Per il nuovo capitolo, l'ambientazione fantasy, il focus su una storia che promette un grande cambiamento rispetto al passato e un gameplay rinnovato hanno fatto ben sperare i fan. Tutti si augurano insomma che finalmente esca un Final Fantasy che faccia ricordare la magia dei capitoli che hanno reso grande la saga, come ad esempio il VII o il X.

Mentre siamo in attesa di ulteriori informazioni in vista dell’ancora lontana uscita del gioco, facciamo il punto di tutto quello che sappiamo su Final Fantasy XVI in questo articolo.

Tutto su Final Fantasy XVI

Trailer

Il primo trailer di Final Fantasy XVI venne mostrato durante lo showcase di PS5 nel 2020. In quell’occasione fu per la prima volta rivelata l’esistenza del gioco con un trailer dal titolo Awakening, della durata di ben 4 minuti. In quel primo filmato si introducevano i protagonisti e la storia del gioco, mostrando anche alcune sequenze di gameplay che svelarono il sistema di combattimento action del titolo.

Nel trailer veniva anche rivelata una frase che sembra molto importante ai fini della narrativa:

«L’influenza del cristallo controlla il destino del mondo da troppo tempo…»

Un probabile riferimento, da parte del team di sviluppatori, anche alla voglia di fare qualcosa di nuovo e sorprendente partendo dagli elementi classici di ogni Final Fantasy.

Oltre a ciò, nel primo trailer venne mostrata anche l’importanza, in particolare, di due Eikon (nome con cui si indicano le evocazioni di questo capitolo): Phoenix e Ifrit. Questi paiono legati in modo particolare al protagonista del gioco, Clive Rosefield, dato che suo fratello, Joshua, sembra essere l’erede di Phoenix.

Il secondo trailer venne invece mostrato durante lo State of Play di giugno 2022, anche questa volta con un titolo: Dominio. Il trailer si focalizzava molto sul ruolo degli Eikon e dei Dominant nel mondo di Final Fantasy XVI e vi furono rivelati due nuovi Dominant: Benedikta Harman, comandante dei servizi segreti d’élite di Waloed e dotata del potere di Garuda, e Hugo Kupka, un soldato semplice divenuto, dopo aver risvegliato il potere di Titan, un importante consigliere della Repubblica Dhalmekiana.

Questo trailer mostrava anche diverse fasi di gameplay, confermando ancor di più la componente action del titolo e mostrando anche degli scontri spettacolari fra gli Eikon. Alla fine del filmato venne anche rivelata la finestra di lancio del gioco, prevista per l’estate 2023.

Il producer Naoki Yoshida ha annunciato, durante il Tokyo Game Show del 2022, che un nuovo trailer arriverà nel mese di ottobre, anche se per il momento non ci sono ancora dettagli precisi a riguardo.

Trama e personaggi

Ambientazione di Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI è ambientato a Valisthea, un mondo ricco dei Cristalli Madre, delle potenti catene rocciose di cristallo in grado di produrre etere. Diverse popolazioni si radunarono intorno a questi cristalli, così da sfruttarne l’etere e utilizzarlo per compiere potenti incantesimi in grado di garantire ricchezza e prosperità, portando alla nascita di grandi regni proprio presso i Cristalli Madre.

I regni più importanti, usciti vincitori da secoli di conflitti, sono sei: il Gran Ducato di Rosaria, il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekiana, il Regno di Ferro e il Dominio Cristallino.

Recentemente, però, un male misterioso, conosciuto come la Piaga, ha iniziato a far soffrire il mondo intero e l’unica cosa che sembra tenere a bada questa forza è il potere dei Cristalli Madre. Per questo motivo la pace tra i sei regni sembra essere sempre più a rischio, con guerre che minacciano di destabilizzare il mondo.

Personaggi di Final Fantasy XVI

Il protagonista del gioco è Clive Rosefield, primogenito dell’arciduca di Rosaria, che a soli 15 anni, grazie alla sua grande abilità con la spada, diventa la guardia del corpo di suo fratello minore Joshua, erede dell’Eikon di fuoco Phoenix.

Joshua è un bambino molto gentile e premuroso verso tutti e adora suo fratello Clive. Ai due si unisce anche Jill Warrick, una ragazza originaria dei territori del Nord ormai caduti, adottata dalla famiglia Rosefield. Jill è molto legata a entrambi i fratelli, divenendone la confidente preferita.

Gli eventi prenderanno una brutta piega per colpa di un incidente ancora non meglio specificato, che avrà a che fare con l’apparizione dell’Eikon oscuro Ifrit. Quest’evento sconvolgerà per sempre la vita di Clive, spingendolo a imboccare la strada della vendetta.

Al momento sappiamo che la storia si protrarrà per diversi anni, seguendo le gesta di Clive, dapprima nell’adolescenza e poi nei suoi 20 e 30 anni. Le tematiche della trama saranno inoltre molto mature, stando a quanto affermato dal team di sviluppo. Questo è tutto ciò che finora è trapelato, ma non vediamo l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla storia alla base di Final Fantasy XVI.

Il gameplay di Final Fantasy XVI

Esplorazione

Il gameplay di Final Fantasy XVI è per gran parte avvolto nel mistero. Non abbiamo al momento nessuna idea su come funzionerà l’esplorazione: per ora sappiamo soltanto che il gioco non sarà un open world, ma più un open map, ossia avrà una serie di zone, anche molto grandi, che rappresenteranno l’intero mondo di Valisthea, divise tra loro da schermate di caricamento.

Ciò, secondo quanto rivelato a giugno 2022 dal producer Naoki Yoshida durante un’intervista: creare un mondo unico, secondo il produttore, avrebbe richiesto troppi anni di sviluppo, dunque il team ha deciso di focalizzarsi sul creare aree vaste e dettagliate ma divise tra loro, anche per riuscire a raccontare meglio la storia del gioco.

Combat System

Per quanto riguarda il combattimento, invece, questo appare essere action puro nelle meccaniche, anche se sembra mantenere alcuni elementi da RPG. A

l momento è stato confermato solo Clive come personaggio giocabile, ma sempre il producer Yoshida ha confermato che il nostro protagonista, durante il suo viaggio, sarà quasi sempre accompagnato da altri personaggi e che alcuni di questi parteciperanno alle battaglie, anche se verranno controllati dalla CPU.

Il combat system in sé risulta molto action e veloce, quasi una sorta di Devil May Cry in salsa fantasy. D’altronde, ad aver progettato questo sistema è Ryota Suzuki, ex Capcom che ha lavorato proprio sulla saga con protagonista Dante e anche a Dragon’s Dogma.

Nei due trailer mostrati vediamo Clive attaccare e schivare ad alta velocità, con la possibilità di inserire magie come Fire all’interno delle combo; soprattutto, lo vediamo utilizzare una meccanica di cui ancora non sappiamo molto ma che gli permette di sfruttare i poteri degli Eikon per sferrare attacchi speciali, feroci e spettacolari, evocando ad esempio gli artigli di Garuda, i pugni di Titan o le fiamme di Phoenix.

Sarà poi presente una meccanica di stordimento dei nemici, simile a quanto abbiamo visto in Final Fantasy VII Remake, e un sistema di punti deboli basato sugli elementi, anche se abbiamo ancora pochi dettagli su entrambi gli aspetti.

Confermata invece la possibilità di scegliere un livello di difficoltà molto basso, con probabilmente anche dei comandi semplificati, per chi non è molto avvezzo ai giochi action.

Altro elemento di gameplay visto nell’ultimo trailer sono le battaglie tra Eikon. Nel video vediamo comparire le barre della salute dei due mostri intenti ad affrontarsi, quasi come se fosse un picchiaduro.

Secondo quanto riferito da Yoshida, ogni grosso scontro tra Eikon sarà gestito in maniera diversa e originale, con meccaniche uniche, dato che questi combattimenti rappresenteranno importanti momenti all’interno della storia.

Il ruolo delle Evocazioni in Final Fantasy XVI

In Final Fantasy XVI le evocazioni avranno un ruolo fondamentale, forse anche maggiore rispetto a quanto accadeva in molti dei capitoli precedenti della saga. Queste infatti sono considerate un po’ come delle armi di distruzione di massa all’interno del mondo di Valisthea e il Dominant di ognuno degli Eikon è trattato in modo diverso a seconda del regno: in alcuni, infatti, i Dominant sono considerati come degli eroi, ricoprendo perfino delle importanti cariche politiche; in altri vengono invece trattati alla stregua di armi viventi e quindi con poco rispetto. Ci sono persino dei regni che li ritengono degli abomini e li vogliono eliminare.

Al momento sono stati confermati ben otto Eikon presenti nel gioco:

Garuda

Titan

Ramuh

Shiva

Odin

Bahamut

Ifrit

Phoenix.

Non sappiamo ancora se ce ne saranno anche degli altri, ma quelli annunciati sono tutti grandi nomi che i fan di lunga data ricorderanno sicuramente.

Questi Eikon sono in grado di annientare interi eserciti da soli, data la loro grande potenza, e sembra piuttosto chiaro come soltanto un altro Eikon possa competere con loro in battaglia.

Pare che un Dominant anche in forma umana possa sfruttare parzialmente il potere di un Eikon, come abbiamo potuto vedere con Hugo Kupka, che sembra indossare un’armatura di roccia sul suo corpo, o con lo stesso Clive, in grado di utilizzare diversi Eikon materializzando in combattimento alcune parti del loro corpo (anche se l’utilizzo fattone da Clive sembra essere molto particolare).

Se volete sapere di più sulle evocazioni di Final Fantasy XVI potete consultare il nostro articolo dedicato.

Team di sviluppo

Dietro la creazione di Final Fantasy XVI c’è la Creative Business Unit III di Square Enix.

Questo è il team che si è principalmente dedicato al MMORPG Final Fantasy XIV ed è famoso per aver compiuto il miracolo di salvare il gioco e di averlo sostenuto fino a oggi riuscendo a renderlo l’RPG online più giocato di sempre.

Il team è capitanato dal già citato Naoki Yoshida, che per questo progetto ha assunto il ruolo di producer. Il director di Final Fantasy XVI è invece Hiroshi Takai, braccio destro di Yoshida in Final Fantasy XIV, che in passato aveva diretto anche The Last Remnant e contribuito notevolmente alla creazione della serie di RPG SaGa.

Alla sceneggiatura abbiamo invece Kazutoyo Maheiro, che già si era occupato di scrivere la storia per Final Fantasy XIV: A Realm Reborn e la sua espansione Heavensward. Tra i suoi altri lavori ricordiamo anche il combat system di FFXII e il level design dello storico Vagrant Story.

All’art direction c’è poi Hiroshi Minagawa, che aveva già ricoperto questo ruolo per Final Fantasy Tactics, Vagrant Story e, di recente, con Final Fantasy XIV e diverse sue espansioni. Al character design abbiamo Kazuya Takahashi, che lavora in Square Enix sin dall’epoca di FFIX e che ha contribuito a creare il character design del quattordicesimo capitolo.

Infine, al combat system, come accennato in precedenza, abbiamo l’ex Capcom Ryota Suzuki e, come compositore principale, Masayoshi Soken, che già si era distinto per il suo lavoro musicale in Final Fantasy XIV.

Finestra di lancio e piattaforme

Al momento sappiamo solo che Final Fantasy XVI uscirà nell’estate del 2023, stando alle informazioni dell’ultimo trailer, ma non è stata ancora annunciata una data di lancio precisa.

Dopo l’ultimo trailer di giugno 2022, il producer Naoki Yoshida ha annunciato che il titolo è già giocabile dall’inizio alla fine (lui stesso lo ha giocato) e il tempo rimanente da qui alla release servirà a correggere i bug e a ottimizzare il codice di gioco.

Per quanto riguarda la piattaforma, al momento Final Fantasy XVI è previsto come esclusiva per PlayStation 5 e al lancio non sarà pubblicato per nessun’altra console, anche se non è ancora chiaro se l’esclusiva sarà solo temporanea e se in futuro vedremo il titolo almeno su PC.