The Last of Us, la serie TV arriva anche in Italia: ecco dove la vedremo

Come annunciato in via ufficiale durante la presentazione dei palinsesti, la serie TV di The Last of Us arriverà sulla piattaforma Sky nel 2023 per quanto riguarda il mercato italiano.

In attesa del remake The Last of Us Part I su PS5 (potete prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito), sono quindi arrivate altre buone notizie per chi aspettava di vedere Joel ed Ellie in live action.

Solo poche ore fa Casey Bloss di HBO ha infatti trovato il tempo per confermare che l’adattamento tratto dall’esclusiva PlayStation arriverà a inizio anno prossimo.

Insomma, la serie – che promette di essere davvero molto simile al videogioco omonimo – arriverà anche in Italia, con molta probabilità in contemporanea con l’uscita estera.

Con la prossima stagione televisiva, Sky porterà nelle case degli abbonati una notevole varietà di contenuti, in modalità lineare, on demand o, per chi sceglie lo streaming, con NOW.

Titoli originali Sky e il meglio dei brand internazionali, tra cui appunto anche lo show prodotto da Craig Mazin e ispirato al capolavoro uscito in origine su PS3.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo non è ancora stata resa nota una data ufficiale, ma quasi certamente nelle prossime settimane sarà finalmente il turno del primo trailer, atto a fugare ogni dubbio.

Prodotta da HBO, casa di produzione di altri show di rilievo come Game of Thrones, i Soprano, Six Feet Under, The Wire e The Leftovers, la serie di The Last of Us è di fatto il primo progetto PlayStation a sbarcare sul piccolo schermo.

Frutto di una collaborazione tra Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint e Word Games, la prima stagione sarà composta da dieci episodi scritti da Mazin e Neil Druckmann.

Il compositore della colonna sonora del gioco originale Gustavo Santaolalla realizzerà anche la musica delle serie mentre Kantemir Balagov dirigerà l’episodio pilota.

Se volete sapere tutto – ma proprio tutto – sulla serie TV di The Last of Us attualmente in produzione, recuperate prima di subito anche il nostro ricchissimo recap, che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames.

Restando in tema, di recente i fan si sono dati appuntamento per condividere le prime idee circa la trama di The Last of Us Part III.