Dopo mesi di attesa, questa notte è arrivato finalmente il momento dei The Game Awards 2022. Parliamo dell’abituale kermesse annuale che, ormai dal 2014, premia i migliori giochi dell’anno e, in questa cornice, svela tante delle novità in arrivo per il prossimo futuro.

Per lo show di questa sera, Geoff Keighley ha già confermato che vedremo diverse world premiere e alcuni trailer di giochi che erano stati già annunciati. Sappiamo che vedremo qualcosa a tema Tekken 8, ad esempio, ma dovrebbero esserci novità anche per Crash Bandicoot e qualcosa da Hideo Kojima, che non sta facendo davvero nulla per nascondere di essere alla kermesse – come d’altronde aveva già promesso durante la manifestazione del 2021.

Come consuetudine, noi di SpazioGames.it seguiremo l’evento live in questo recap: aggiornate la pagina per vedere comparire via via tutte le novità come saranno annunciate. Trovate anche a questo indirizzo, invece, la lista specifica dei diversi vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards.

The Game Awards 2022 – Tutti gli annunci e i trailer

Di seguito vedrete comparire via via i diversi annunci dalla kermesse. Vi auguriamo buona lettura!

Ore 1.30 – È atteso l’inizio del pre-show dei The Game Awards 2022.

ore 1.33 – Si comincia con una World Premiere: vediamo in azione Dead Cells: Return to Castlevania, DLC in arrivo nel 2023 che mescola il celebre gioco all’universo della saga di Castlevania.

Ore 1.34 – Il Miglior gioco mobile dell’anno è Marvel Snap.

Ore 1.36 – Arrivano tre world premiere consecutive. Vampire Survivors si mostra con la sua disponibilità anche su tutte le piattaforme mobile.

Ubisoft ci presenta invece il ritorno di Valiant Hearts con Coming Home, il commovente titolo arriverà su mobile.

I PlayStation Studios ci confermano invece l’arrivo di Returnal anche su PC. È il primo caso di un gioco solo PS5 che arriva anche su computer, peraltro così presto: Selene cercherà di rompere il ciclo del tempo «presto», anche se non abbiamo ancora una data al di là di inizio 2023.

Ore 1.41 – Il Miglior fighting game dell’anno è Multiversus, che sconfigge anche la concorrenza di agguerriti sfidanti come Sifu.

Time to suit up for battle, because @multiversus just won Best Fighting Game! #TheGameAwards pic.twitter.com/FcIVCjl484 — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022

Ore 01.43 – Il pre-show continua con una nuova world premiere. Vediamo in azione con uno stilosissimo trailer animato per Hellboy: Web of Wyrd, in arrivo su PC e console in una finestra da definire.

Ore 01.44 – Premiazioni varie per le categorie eSport. Trovate qui tutti i vincitori in tempo reale.

Ore 1.45 – Tempo di nuove world premiere, a partire da Horizon: Call of the Mountain, in arrivo con il lancio a febbraio di PlayStation VR 2.

Segue subito un trailer di Post Trauma, tra puzzle e atmosfere pensose, in arrivo presto su PC e console.

Il trittico prosegue con un video ad alto contenuto di enigmi ambientali e giochi di prospettiva. Si tratta di Viewfinder, in arrivo su piattaforme PlayStation.

Ore 01.52 – Non poteva mancare, in uno show di Keighley, Among Us.

Ore 1.54 – Private Division ci presenta After Us, un’avventura dall’immaginario che colpisce già a primo impatto, dove sembra quasi che la società sia “congelata” nel tempo e nelle sue contraddizioni, mentre i giocatori controllano una fanciulla che fluttua ed esplora scenari inquietanti, con pericoli di ogni genere e… scheletri di cani la cui anima vaga con noi.

Ha i vibe da Fumito Ueda, con tutte le dovute proporzioni. Arriva nel 2023 su PC e console next-gen.

Ore 01.56 – Il pre-show continua facendoci dare un rinnovato sguardo a Replaced, con un trailer che evidenzia lo stile in pixel art e interessanti giochi di luce operati dalla direzione artistica. Confermato l’arrivo nel 2023.

Ore 01.58 – Il premio Miglior gioco per la famiglia va a Kirby e la Terra Perduta. A ritirare il premio è nientemeno che Doug Bowser di Nintendo of America!

CONGRATS to Kirby and the Forgotten Land, it just won Best Family Game! @NintendoAmerica @HAL_Laboratory #TheGameAwards pic.twitter.com/ZZh3JYeil6 — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022

Ore 01.59 – È il momento di rivedere in azione Street Fighter 6 con una world premiere dedicata. Il gioco arriva il 2 giugno 2023, ufficiale.

Ore 02.05 – Inizia lo show vero e proprio, con Geoff Keighley che sale sul palco. Vorremmo metà della sua freschezza, ma potrebbe essere questione di fusi orari.

Il palco è decisamente sopra le righe ed appariscente, Keighley saluta Hidetaka Miyazaki (Elden Ring), Christopher Judge (God of War: Ragnarok), Manon Gage (Immortality), Phil Spencer, Doug Bowser, Josef Fares – tutti in platea.

Ore 02.06 – A premiare sale sul palco Al Pacino, il celebre attore evidenzia come i videogiochi siano capaci di raccontare delle grandi storie – soprattutto grazie agli attori che le interpretano e danno loro vita. Ci svelerà chi porta a casa la statuetta per la Miglior interpretazione tra i diversi nominati.

A trionfare nella categoria, dopo un siparietto di Al Pacino, è Christopher Judge con la sua interpretazione di Kratos in God of War: Ragnarok. È la prima statuetta per il titanico attore, che si presenta sul palco molto emozionato a ritirare il suo premio. Ed esordisce con un sorpreso «shit!», che ci sta sempre bene.

Tra i tanti ringraziamenti di Judge, che cita la sua famiglia e i suoi figli («essere vostro padre è ancora la miglior parte che abbia mai avuto») anche quello a Cory Barlog e al director Eric Williams. Judge racconta che quando seppe che Barlog non avrebbe diretto il nuovo gioco, aveva deciso di lasciare – ma venne convinto a non farlo e oggi è davvero colpito dal lavoro di Williams e da tutto quello che lui e il director hanno in comune.

«Tu sei il futuro di questo, il tuo lavoro è stato grandioso» dice, riferendosi a Sunny Suljic, giovane interprete di Atreus, a sua volta nominato.

Ore 02.19 – Dopo il titanico intervento di Judge, che praticamente porterà da solo la durata dello show a quella dello scorso anno, scopriamo il prossimo gioco di Supergiant Games!

Lo stile, come sempre, abbonda: per i giocatori è il momento di scoprire Hades 2, seguito dell’amatissimo titolo originale. Non sappiamo purtroppo quando arriverà, è attualmente in sviluppo e avremo news sull’early access nel 2023.

Ore 02.22 – Scopriamo finalmente il nuovo progetto di Ken Levine, autore di BioShock, con il team Ghost Story Games.

Si tratta di Judas, che vi invita a riparare quello che rompete. Arriverà su PC e console di nuova generazione, ma non sappiamo ancora quando. Il trailer è tutto in-engine, assicura Keighley.

Ore 02.23 – Momento Bayonetta? Vediamo una interessante avventura sulle origini di Bayonetta, con quella che si direbbe una visuale isometrica che ci svelerà i tempi «prima che diventasse Bayonetta».

Si tratta di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, arriverà il 17 marzo 2023 su Nintendo Switch.

Ore 02.31 – Momento orchestrale dedicato a God of War: Ragnarok in quanto gioco più nominato dello show.

.@hozier, @bearmccreary, and #TheGameAwards Orchestra giving us chills with that God of War Ragnarök performance! pic.twitter.com/k4LxTPEBPd — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022

Ore 02.35 – Scopriamo chi vincerà nella categoria del Miglior indie di debutto, con la statuetta che va a Stray.

Let’s hear a big round of appaws for Stray from @HKdevblog and @A_i for their Best Indie Game Debut win! #TheGameAwards pic.twitter.com/aut953LfOU — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022

Ore 2.39 – Diamo uno sguardo a Lightfall, prossima espansione di Destiny 2 in arrivo a febbraio.

Ore 02.42 – È il momento di Suicide Squad, l’attesa prossima fatica di Rocksteady che arriverà il prossimo anno.

Il trailer tributa un omaggio allo scomparso e amatissimo Kevin Conroy, recentemente e prematuramente scomparso. Viene confermato che l’attore tornerà nei panni di Batman un’ultima volta, perché sarà il Cavaliere Oscuro in Suicide Squad.

Ore 02.49 – Uno spot, intanto, conferma che The Last of Us – Part I arriverà su PC dal 3 marzo prossimo.

The Last of Us is officially coming to PC on March 3rd! @TLOUVideoGame #TheGameAwards pic.twitter.com/STH3WVf4A1 — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022

Ore 02.49 – È il momento di scoprire chi vincerà il premio del Miglior adattamento, ossia per le opere videoludiche arrivate su altri media. A trionfare è Arcane, che ha portato tantissimi ad avvicinarsi al mondo di League of Legends. Battuta, quindi, la concorrenza feroce dell’ottimo Cyberpunk Edgerunners.

Ore 02.52 – Keighley preannuncia la world premiere di un gioco atteso da tantissimo tempo, secondo le sue parole. Si tratta di Star Wars Jedi: Survivor, che possiamo vedere in azione. L’appuntamento è atteso per il 17 marzo prossimo.

Ore 02.56 – Dagli autori di Celeste, vediamo in azione Earthblade, avventura in due dimensioni in pixel art dai toni musicali particolarmente suggestivi. Arriverà nel 2024.

Ore 02.58 – Funcom ci presenta un video in pre-alpha di Dune Awakening, un open world survival MMO in arrivo su PC e console di nuova generazione. Il video è in-engine.

Ore 03.00 – Arriva gratis la demo di Forspoken su PlayStation Store. Potete provare con le vostre mani l’ambizioso titolo di Luminous da ora.