Final Fantasy XVI ha una data di uscita ufficiale, finalmente

L’attesa per il lancio di Final Fantasy XVI continua, sebbene Square Enix ha finalmente deciso di svelare la data di uscita del gioco in occasione dei The Game Awards.

Lasciando un attimo da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake, il publisher giapponese ha scelto il palcoscenico del gran galà dei videogiochi di Geoff Keighley per rivelare il giorno esatto in cui vedrà la luce il suo prossimo gioco di ruolo.

Da quello che era stato reso noto, sapevamo solo che il titolo sarebbe uscito durante l’estate del 2023, nell’attesa di vedere svelata la data definitiva da segnare in rosso sul calendario.

Ora, è stato confermato che la nuova avventura fantasy approderà su console PlayStation 5 il prossimo 22 giugno 2023. Il gioco è in ogni caso atteso successivamente anche su PC. Poco sotto, il nuovo ed emozionante trailer chiamato ‘Vendetta’.

