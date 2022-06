Final Fantasy XVI avrà un dream-team: combat system affidato a un designer di Devil May Cry 5

Il grande colpo di coda dello State of Play di qualche ora fa è stato sicuramente Final Fantasy XVI: i fan avevano sperato di rivedere il gioco di Square Enix in azione, dopo i mesi trascorsi in silenzio, e la prossima opera magna della compagnia giapponese non ha deluso le aspettative, presentandosi sul palco virtuale introdotta da Naoki Yoshida.

Se nella nostra notizia dedicata vi abbiamo già raccontato tutto quello che c’era da svelare sul prossimo Final Fantasy, è interessante notare come siano stati svelati anche i membri chiave del team di sviluppo, attualmente impegnato per far arrivare il gioco sulle nostre PS5 nel corso della prossima estate.

Dando un rapido sguardo, notiamo subito che sono tanti i membri del team di Final Fantasy XIV – ossia coloro che hanno affiancato Yoshida nel risollevare le sorti dell’MMORPG, oggi davvero amatissimo. Il titolo, lo sappiamo già, sarà prodotto dal citato Yoshida, ma sarà diretto da Hiroshi Takai, che in passato ha lavorato a Final Fantasy V, a SaGa Frontier e a The Last Remnant.

La sceneggiatura originale e il ruolo di creative director sono invece di Kazutoyo Maehiro e, se il mood del gioco vi ha ricordato gli intrighi a corte di Final Fantasy XII, è perché si tratta di uno dei giochi a cui Maehiro ha lavorato – insieme ai già citati The Last Remnant e Final Fantasy XIV (che trovate su Amazon).

La direzione artistica è invece affidata alle mani sapienti di Hiroshi Minagawa, anche lui veterano di Final Fantasy XII e di Final Fantasy Tactics, oltre che di FFXIV.

E se il combattimento vi è sembrato vivace e action, c’è un motivo: il combat director è infatti Ryota Suzuki, che in precedenza ha lavorato per Capcom a Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma e Marvel vs. Capcom 2.

An introduction to the team behind Final Fantasy XVI. #FF16 pic.twitter.com/NpFv0a6XBe — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) June 3, 2022

Ricapitolando:

Producer : Naoki Yoshida (FFXIV, Dragon Quest X, Dragon Quest: Monster Battle Road)

: Naoki Yoshida (FFXIV, Dragon Quest X, Dragon Quest: Monster Battle Road) Main director : Hiroshi Takai (FFV, SaGa Frontier, The Last Remnant)

: Hiroshi Takai (FFV, SaGa Frontier, The Last Remnant) Creative director e sceneggiatura : Kazutoyo Maehiro (FFXIV, FFXII, The Last Remnant)

: Kazutoyo Maehiro (FFXIV, FFXII, The Last Remnant) Direttore per la localizzazione : Michael-Christopher Koji Fox (FFXIV, FFXI, FFVII Dirge of Cerberus)

: Michael-Christopher Koji Fox (FFXIV, FFXI, FFVII Dirge of Cerberus) Art director : Hiroshi Mingawa (FFXIV, FFXII, FF Tactics)

: Hiroshi Mingawa (FFXIV, FFXII, FF Tactics) Combat director: Ryota Suzuki (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma, Marvel vs. Capcom 2)

Insomma, le figure chiave del team al lavoro su FFXVI non mancano certo di esperienza e hanno radici abbastanza profonde – al di là di Suzuki – in Square Enix, risalendo ai tempi di grandi classici come FFV o Final Fantasy Tactics.

Vedremo cosa nascerà dall’incontro dei loro talenti ma, per quanto visto fino ad ora, il gioco è sicuramente di quelli da tenere d’occhio e potrebbe regalarci un Final Fantasy con un’epica all’altezza del nome che porta.