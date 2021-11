FIFA 22 vince ancora, ma GTA V gli sta col fiato sul collo

Ottobre è ormai arrivato a conclusione, sebbene gli ultimi giorni del mese hanno riservato qualche sorpresa per quanto riguarda la classifica software italiana settimana, la quale vede GTA V tornare tra le prime tre posizioni.

Sono infatti ormai diverse settimane che FIFA 22 ottiene la tripletta sul podio, sebbene il nuovo simulatore calcistico di EA avesse il quinto Grand Theft Auto con il fiato sul collo.

Il titolo sportivo di EA è stato infatti il re indiscusso per giorni, sebbene ora la situazione stia oscillando a favore del capolavoro di Rockstar Games.

Chissà se ad incentivare le vendite di GTA V siano state le ultime novità relative a GTA The Trilogy, annunciato ufficialmente diversi giorni fa.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 42 | 18 ottobre – 24 ottobre 2021 pic.twitter.com/ZEmkX4JNeY — IIDEA (@IIDEAssociation) November 2, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 18 al 24 ottobre.

In prima posizione troviamo, ancora una volta, FIFA 22 in versione PlayStation 4, ultimo capitolo della nota serie sportiva targata Electronic Arts.

Secondo posto sempre e solo per il titolo calcistico di EA, più in particolare l’edizione PS5, così come anche la terza posizione è tutta per FIFA 22 in versione Xbox.

Terza posizione per l’ormai celebre GTA V, tornato in Top 3 dopo vari giorni di assenza: staremo a vedere se l’open world Rockstar riuscirà a riguadagnare le posizioni perse.

Anche per quanto riguarda la classifica PC, FIFA 22 ottiene la prima posizione indiscussa, seguito da Grand Theft Auto V al secondo posto.

Terza posizione ottenuta da una new entry dalle tinte horror, ovvero The Dark Pictures: House of Ashes, survival horror nonché terzo capitolo della serie Dark Pictures Anthology sviluppato da Supermassive.

Lo abbiamo già menzionato quanto sia divertente esultare nei modi più strani in faccia all'avversario?

Avete letto anche che secondo le ultime voci di corridoio non mancherebbe molto all’annuncio di GTA 6, prossimo capitolo del franchise?

Nel frattempo godiamoci GTA Trilogy, dove Rockstar sembra aver fatto proprio un bel lavoro per quanto riguarda la grafica.

Ricordiamo infine anche che FIFA 22 ha da ricevuto da poche settimane il nuovo Title Update per console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ricco di novità di un certo peso.