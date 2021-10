GTA Trilogy, gioco gratis con Game Pass e PlayStation Now

Rockstar ha confermato oggi la data di uscita di GTA Trilogy – The Definitive Edition, ossia i primi tre Grand Theft Auto 3D in una versione riveduta e corretta.

La trilogia già uscita in passato tornerà infatti in una compliation ricca di novità, specie tecniche, in grado di ammodernare tre classici senza tempo.

Del resto, già le prime immagini e il trailer ufficiale ci hanno permesso di farci capire di che pasta saranno fatte queste tre riedizioni davvero sorprendenti.

Questo va a braccetto con la conferma dell’uscita di questa interessante collezione, avvenuta ormai alcune settimane fa dopo giorni di rumor e indiscrezioni.

A quanto pare, le sorprese non sono finite qui: stando a quanto reso noto nel sito ufficiale, sembra proprio che i possessori di console PlayStation e Xbox avranno di che gioire.

I giocatori potranno infatti anche provare Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition con Xbox Game Pass a partire dall’11 novembre.

Ma non solo: Grand Theft Auto III – The Definitive Edition sarà invece disponibile su PlayStation Now a partire dal 7 dicembre.

Ciò permetterà quindi agli abbonati ai rispettivi servizi di poter mettere le mani su uno o più giochi in maniera del tutto gratuita.

Il prezzo del pacchetto è stato fissato a 59.99 euro per le versioni PC, PS4 e Xbox, mentre non si conoscono il costo al pubblico per le versioni next-gen e Switch.

Del resto, assieme alla data di uscita della GTA Trilogy è stato da poco confermato anche il prezzo di questa Definitive Edition, non propriamente basso a dire il vero.

Ricordiamo anche che, proprio in queste ore, Los Santos è stata invasa da orrori di ogni genere grazie all’avvicinarsi di Halloween.

Infine, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA, in attesa della riproposizione della trilogia dei vecchi GTA in 3D.