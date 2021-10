FIFA 22, arriva la nuova patch: ecco cosa cambia

FIFA 22 è ormai sceso in campo da diverse settimane, dimostrando che questa nuova iterazione del franchise targato EA ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo.

Nonostante includa piccole microtransazioni con valuta virtuale, l’ultimo FIFA dimostra che il simulatore calcistico più famoso del mondo ha ancora parecchio da dire, in vista delle prossime edizioni.

Del resto, FIFA 23 e i prossimi capitoli della serie calcistica potrebbero infatti abbandonare la storica denominazione, abbracciando un nome completamente differente.

Questo, senza contare che l’edizione 2022 ha riscontrato un successo realmente sorprendente, cosa questa che in effetti sorprende solo fino a un certo punto.

Ora, a pochi giorni dall’arrivo del Title Update 2 su PC e Google Stadia, Electronic Arts ha ora reso disponibile la patch anche per i possessori di console PlayStation e Xbox.

Da oggi, martedì 26 ottobre 2021, i giocatori PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S possono infatti procedere con il download dell’aggiornamento sulle piattaforme targate Sony e Microsoft.

Il Title Update 2 occuperà su PlayStation 5 1.4 GB, 2.3 GB su PlayStation 4, 2.7 GB su Xbox Series X|S e infine 2.7 GB su Xbox One.

Come spiegato nel sito ufficiale della compagnia, l’aggiornamento risolve una serie bug e problematiche di vario livello, relative a tutte le modalità di gioco proposte da FIFA 22.

Ciò include infatti modifiche a Volta Football e alla modalità Carriera (grazie anche a scene inedite dedicate alla UEFA Europa League e alla UEFA Champions League).

Tutte le note complete della patch le trovate (al momento solo in lingua inglese) nel sito ufficiale dello sviluppatore.

Infine, ricordiamo che il primo Title Update per FIFA 22 è stato rilasciato il 14 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.