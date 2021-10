GTA 6, l’annuncio è vicino per la teoria del complotto: indizi in GTA Trilogy

Ora che finalmente la nuova edizione di GTA Trilogy è stata annunciata, come potevamo non tornare a parlare di GTA 6?

Sul titolo che seguirà a Grand Theft Auto 5 se ne sono sentite di ogni, negli ultimi anni, e a forza di rincorrere rumor e fughe di informazioni sappiamo quasi già tutto.

La gente è decisamente su di giri, e c’è chi in preda all’hype irrompe anche nelle trasmissioni televisive per chiedere che fine ha fatto GTA 6.

Importanti analisi e altrettanti insider dell’industria hanno addirittura stilato una roadmap, con tanto di probabili date tra annunci ed uscita del sesto capitolo del franchise.

E in questo delirio generale non potevano mancare le teorie del complotto vere e proprie, dove al posto di cercare alieni si cercano date di uscita dei videogiochi.

Secondo questo elaborato ragionamento, il recente trailer di Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition conterrebbe un indizio su quando verrà annunciato GTA 6.

La teoria è stata raccontata da Game Rant, e comprende una buona vista ed una fantasiosa interpretazione di una cosa che si vede per una manciata di secondi. Di seguito vi spieghiamo la grande rivelazione.

Al minuto 00:40 del trailer, Tommy Vercetti è in sella ad una motocicletta con la targa: ICSLV sotto a “Vice City”. Quelle che per chiunque sono una serie di lettere, per un complottista su Twitter diventano un annuncio chiaro.

Come? “LV” starebbero a rappresentare il numero romano per 55, mentre “ICS”. Quindi “Vice City Is Coming Soon 55”, ovvero “Vice City arriverà presto”, tra 55 giorni.

Cosa significa di preciso? Che 55 giorni dopo l’uscita del trailer (22 ottobre) verrà annunciato GTA 6, che da molto tempo si dice essere ambientato a Vice City, e il reveal avverrà il 16 dicembre.

Ora, se per caso questa cosa folle si rivelerà concreta, il 16 dicembre ci toccherà chiedere scusa a questo signore su Twitter, così come a chi aveva visto un altro indizio in un altro trailer.

Nel frattempo godiamoci GTA Trilogy, dove Rockstar sembra aver fatto proprio un bel lavoro per quanto riguarda la grafica.

E se avete Xbox Game Pass ve lo godrete ancora di più, visto che una parte della trilogia è compresa proprio nell’abbonamento di Microsoft.