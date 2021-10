GTA V è stato spazzato via da una tripletta niente male

Ottobre si sta avvicinando alla sua naturale conclusione, tanto che la classifica software italiana settimana mostra ora come GTA V non sia riuscito a trionfare al primo posto, a favore di un gioco che è riuscito a ottenere tutte e tre le posizioni.

Durante la scorsa settimana FIFA 22 era infatti riuscito a ottenere gran parte del podio, sebbene il nuovo simulatore calcistico di EA avesse Metroid Dread alle calcagna.

Il titolo sportivo aveva guadagnato prima e seconda posizione, sebbene ora la situazione sia leggermente cambiata (in meglio).

Vero anche che FIFA 22 ha da ricevuto da poche settimane il primo Title Update per console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ragion per cui i giocatori non sembrano volerlo mollare tanto facilmente.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 41 | 11 ottobre – 17 ottobre 2021 pic.twitter.com/19UIIPvXFM — IIDEA (@IIDEAssociation) October 25, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dall’11 al 17 ottobre.

In prima posizione troviamo, ancora una volta, FIFA 22 in versione PlayStation 4, ultimo capitolo della nota serie sportiva targata Electronic Arts.

Secondo posto sempre e solo per il titolo calcistico di EA, più in particolare l’edizione PS5, così come anche la terza posizione è tutta per FIFA 22 in versione Xbox.

Per quanto riguarda la classifica PC, la prima posizione è tutta per Demon Slayer – Kimetsu no yaiba: The Hinokami Chronicles, primo videogioco per console dedicata alla celebre serie anime e manga a cura di Koyoharu Gotōge e in grado di riscuotere un clamoroso successo in tutto il mondo.

Secondo posto per per Back 4 Blood, sparatutto in prima persona multiplayer online sviluppato da Turtle Rock Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment.

Terza posizione per FIFA 22 in versione PC, portando quindi a casa una medaglia di bronzo anche per quanto riguarda la classifica per personal computer.

