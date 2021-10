GTA Trilogy: trailer ufficiale e immagini confermano la qualità grafica

Poche ore fa Rockstar ha confermato la data di uscita di GTA Trilogy, compilation che racchiude i primi tre Grand Theft Auto tridimensionali usciti nei primi anni 2000.

La versione riveduta e corretta della trilogia già uscita in passato sulle vecchie console, tornerà infatti molto presto, pronta a farsi scoprire – o riscoprire – da una legione di giocatori.

Vero anche assieme alla data di uscita è stato confermato anche il prezzo di questa Definitive Edition, non propriamente basso considerando gli standard.

Vero anche già dopo la conferma arrivata alcune settimane fa, i fan hanno iniziato a temere che Rockstar non avesse alcuna intenzione di regalare i tre giochi, realizzando di fatto un pacchetto di assoluto prestigio.

Ora, sono apparse online le primissime immagini che mostrano il comparto tecnico della GTA Trilogy, mettendo in mostra le differenze tecniche con le versioni del passato.

Gli screen, visionabili poco sotto, mostrano in particolare una resa migliorata anche e soprattutto per i capitoli Vice City e San Andreas, senza nulla togliere anche al terzo episodio ufficiale.

Ma non solo: Rockstar Games ha anche rilasciato un trailer ufficiale dedicato alla Definitive Edition dei Grand Theft Auto classici, ufficializzando così la data di uscita e l’inizio dei pre-order.

La descrizione ufficiale del prodotto sul sito ufficiale recita:

Tre città iconiche, tre storie epiche. Gioca ai classici della trilogia originale di Grand Theft Auto che hanno definito un genere. Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, aggiornati per la nuova generazione con diverse migliorie come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari. Troviamo anche texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, comandi in stile Grand Theft Auto V e molte altre rifiniture che ripropongono questi classici con un nuovo livello di dettaglio.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Coming November 11 for PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, and the Rockstar Games Launcher. Pre-Order Now: https://t.co/sVYRq0sqVe pic.twitter.com/rVGIXjOXfW — Rockstar Games (@RockstarGames) October 22, 2021

Poco sotto, troviamo anche i requisiti minimi e raccomandati relativi alla versione PC del gioco:

MINIMI

Windows 10 64-bit

Processore Intel® Core™ i5-2700K / AMD FX-6300

Memoria 8 GB

NVIDIA GTX 760 da 2 GB / AMD Radeon R9 280 da 3GB

Disco 45 GB

RACCOMANDATI

Windows 10 64-bit

Processore Intel® Core™ i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Memoria 16 GB

NVIDIA GeForce GTX 970 da 4GB / AMD Radeon R9 570 da 4GB

Disco 45 GB

Il prezzo è stato fissato a 59.99 euro per le versioni PC, PS4 e Xbox, mentre al momento non sono ancora note le specifiche per le versioni PS5 e Switch.

Le copie fisiche di GTA Trilogy – The Definitive Edition saranno disponibili in ogni caso dal 6 dicembre di quest’anno.

Avete letto anche che GTA V ha di recente ospitato un altro fenomeno mondiale di grandi proporzioni, ossia la serie Netflix di Squid Game?

Ma non solo: proprio in queste ore Los Santos è stata invasa da orrori di ogni genere grazie all’avvicinarsi di Halloween.

Su SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA, in attesa del ritorno della trilogia classica.