FIFA 21 arriva su Game Pass: ecco quando

Xbox Game Pass continua a offrire un gran numero di sorprese e novità ai suoi abbonati, rendendo ancora più grande e vasto il suo catalogo.

Pochi giorni fa vi abbiamo infatti rivelato che Dragon Quest Builders 2, il sandbox di Square Enix nonché spin-off della saga di JRPG, arriverà su Xbox One il 4 maggio.

A quanto pare non è finita qui: come annunciato a inizio mese, è stato ora confermato con ta nto di data di rilascio che il celebre simulatore di calcio di Electronic Arts, FIFA 21, arriverà su Xbox Game Pass Ultimate grazie a EA Play.

La data da segnare in rosso sul calendario per poter mettere le mani sul gioco è il 6 maggio prossimo, come segnalato anche su ResetEra.

⚠️ IMPORTANT PSA ⚠️ FIFA 21 is coming to Xbox Game Pass Ultimate with EA Play. May 6th 🔥 #ScoreMoreWithXbox 🔥 pic.twitter.com/CSnVBJNzB8 — Xbox Game Pass UK 🇬🇧 (@XboxGamePassUK) April 29, 2021

Gli abbonati che preferiscono godersi FIFA 21 potranno farlo anche su PC. L’integrazione di EA Play in Game Pass per personal computer è disponibile sulla piattaforma solo da alcune settimane.

Ma non solo: il 27 aprile scorso è stato confermato ufficialmente che un altro videogioco EA sarà presto disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass a maggio (al lancio).

Dopo un lungo rinvio, l’integrazione di EA Play in Xbox Game Pass per PC è infatti disponibile sulla piattaforma da poche settimane.

Game Pass continua in ogni caso a macinare numeri da capogiro, riuscendo a conquistare una fetta di pubblico realmente sorprendente, considerando che il totale degli iscritti ha ampiamente superato i 23 milioni di utenti.

Relativamente a FIFA 21, il publisher Electronic Arts ha da poco diffuso una nota di commento ufficiale sulla questione legata all’acquisto di loot box all’interno dei suoi giochi, come dimostrerebbe il caso sollevatosi proprio sul simulatore calcistico.