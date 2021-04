Xbox Game Pass, leak svela il primo gioco di maggio

Un nuovo aggiornamento dell’Xbox Store ha svelato in anticipo il prossimo gioco che arriverà su Xbox Game Pass, nonostante non sia tecnicamente arrivato ancora un annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

Questo titolo sarà dunque il prossimo gioco che si unirà all’immenso catalogo in abbonamento, nel quale fra pochi giorni ci saranno ulteriori nuovi arrivi.

Si tratta di Dragon Quest Builders 2, il titolo sandbox realizzato da Square Enix e spin-off della nota saga di JRPG, che arriverà su Xbox One il 4 maggio.

Come ricordato anche da Gematsu, il titolo era inizialmente uscito su PS4, Switch e PC nel 2019: a distanza di quasi due anni è dunque pronto a sbarcare anche sulle console Xbox.

Dragon Quest Builders 2 sarà il primo gioco di maggio ad essere incluso su Xbox Game Pass.

Ma non solo: come già avvenuto in occasione della release di Dragon Quest XI S su Xbox, anche Dragon Quest Builders 2 sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass, sia per l’abbonamento PC che per gli utenti Ultimate.

La pagina ufficiale dello store, che potete consultare voi stessi cliccando qui, dice infatti chiaramente che sarà incluso con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, evidenziando poi che è disponibile anche con l’abbonamento PC.

Come evidenziavamo nell’apertura di questo articolo, al momento si tratta di un «leak» in quanto il gioco è solamente comparso a sorpresa su Xbox Store, ma il suo arrivo sul servizio in abbonamento non è ancora stato annunciato ufficialmente.

A questo punto, sembrerebbe solo una questione di tempo: è probabile che verrà svelato ufficialmente non appena avremo conferma di tutti gli altri titoli che saranno inclusi a maggio.

Nella nostra recensione, vi abbiamo raccontato che Dragon Quest Builders 2 «migliora in tutto e per tutto ciò che il predecessore aveva da offrire» e che «è adatto anche a tutti quelli che sono sempre stati curiosi di provare un gioco “alla Minecraft”».

Il servizio di Xbox continua a confermarsi un incredibile valore aggiunto della console ed è riuscito a conquistare una fetta di pubblico molto importante: il numero degli iscritti ha ormai superato 23 milioni di utenti.

Anche Sony sembra essersi accorta dell’effetto che questo abbonamento può avere sulle vendite dei titoli, al punto che sembrerebbe avere incluso una clausola «anti Game Pass» su Resident Evil Village.

Nell’attesa che venga annunciata ufficialmente l’inclusione di Dragon Quest Builders 2 — e non solo — nel servizio in abbonamento di Microsoft, non dimenticatevi di provare i giochi che verranno rimossi alla fine del mese.