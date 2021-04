FIFA 21, EA ha “indotto” i giocatori all’acquisto di loot box?

Un documento interno di Electronic Arts, in cui si afferma la volontà del publisher di spingere i videogiocatori all’acquisto di loot box su FIFA 21, è stato oggetto di leak nella giornata di oggi da parte di un insider.

L’ultima versione del titolo calcistico di EA Sports si è recentemente aggiornata con l’update 1.18 (dal notevole peso di 3.6GB), che include numerosi cambiamenti attesi dal pubblico fin dal lancio e nuovi fix per FIFA Ultimate Team.

Il gioco è inoltre atteso su Xbox Game Pass Ultimate, il servizio in abbonamento proposto da Microsoft, a partire dal mese di maggio, e su PC tramite il servizio EA Play insieme a tanti altri titoli del catalogo EA.

Stando a quanto affermato da GamesIndustry, lo scottante documento (della lunghezza di ben 54 pagine) è stato fornito da un non meglio precisato insider ed è incentrato sulle performance registrate finora da FIFA 21 con un focus sui piani futuri del publisher statunitense per quanto riguarda il titolo calcistico.

FIFA 21_20201204163601

Una sezione in particolare, intitolata “Five Things You Need to Know” rivela come nei piani di EA ci sia la volontà di incentivare i giocatori a convergere sulla modalità FUT (FIFA Ultimate Team) che, secondo quanto riportato sul documento, sarebbe la vera e propria «pietra angolare» del gioco.

L’intento, senza troppi giri di parole, sembrerebbe proprio quello di «fare di tutto per portare i giocatori lì».

Nella sezione successiva, «Turning Up the Heat», si afferma testualmente che «tutte le strade portano a FUT» e si delinea una strategia che avrebbe come obiettivo quello di «incanalare i giocatori su FUT tramite le altre modalità presenti nel gioco».

L’insider ha inoltre fornito un chiarimento che aiuta a comprendere meglio il motivo del suo gesto:

«Per anni hanno agito nascondendosi dietro una coltre di negazioni verosimili, eppure nei loro documenti affermano un strategia opposta: “Questo è il nostro obiettivo. Vogliamo che le persone vengano indirizzate direttamente all’acquisto dei pacchetti FUT“».

Ciò che lo ha spronato a fornire il documento alla stampa è la volontà di portare l’attenzione sul mercato delle loot box e sul vero e proprio fenomeno di gioco d’azzardo che si cela al loro interno.

EA era stata già al centro di una class action in Canada, portata avanti da alcuni videogiocatori di titoli sportivi per lo stesso motivo.

Nel 2017 Star Wars Battlefront II era stato bersagliato dalle critiche al momento del lancio per cause analoghe e aveva costretto EA a rivedere la sua strategia.

Anche la Germania ha preso una posizione in merito: nel mese di marzo il parlamento federale tedesco ha deciso che i titoli contenenti loot box (anche se dedicati a piattaforme mobile) potranno essere acquistati esclusivamente da un pubblico dai 18 anni in su.

Il paragone tra loot box e gioco d’azzardo torna quindi al centro del dibattito videoludico a solo qualche mese di distanza da un sondaggio lanciato dalla Gambling Health Alliance indirizzato a fornire una panoramica del fenomeno di indebitamento legato ai contenuti aggiuntivi.