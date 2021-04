Xbox Game Pass, nuovo gioco EA sarà disponibile al lancio

Oggi è stato confermato ufficialmente un altro dei videogiochi che saranno disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass a maggio: uno degli ultimi giochi di Electronic Arts sarà infatti disponibile al lancio.

Ovviamente non sarà l’unico titolo ad essere incluso nell’abbonamento: dopo i leak ieri Microsoft ha ufficialmente confermato l’arrivo di un altro gioco al lancio.

Questo gioco sarà offerto tramite EA Play, il servizio incluso all’interno dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate: di conseguenza solo gli iscritti a tale servizio potranno accedervi.

Stiamo parlando di Knockout City, il gioco di dodgeball realizzato da Velan Studios, già autori dell’originale Mario Kart Live: Home Circuit.

Knockout City sarà incluso su Xbox Game Pass tramite EA Play.

Come riportato infatti da Stevivor, in un trailer rilasciato per celebrare un milione di download per la versione beta, gli sviluppatori hanno infatti confermato che il titolo sarà usufruibile gratis e senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ad EA Play, il che include naturalmente gli iscritti a Game Pass Ultimate.

L’uscita di Knockout City è attualmente prevista per il 21 maggio su PC tramite Origin e Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Switch e sarà incluso il cross-play per poter giocare con amici presenti su altre piattaforme.

L’inclusione del titolo su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate sicuramente contribuirà alla crescita dell’utenza e spingerà molti utenti a provarlo: ovviamente gli sviluppatori si augureranno che si appassionino e che continuino a giocarci per tanto tempo.

Potete vedere voi stessi il trailer con l’annuncio grazie al video ufficiale pubblicato dal team su YouTube:

Nella nostra anteprima avevamo sottolineato dei dubbi sul modello di vendita inizialmente scelto per questo gioco: sembrava infatti discutibile la scelta di renderlo un titolo a pagamento in un periodo in cui ci sono giochi free-to-play ancora oggi molto apprezzati.

L’inclusione nel servizio potrebbe dunque rivelarsi una mossa vincente per riuscire a far conquistare a questo titolo una buona fetta di pubblico.

Avevamo comunque evidenziato che Knockout City «si è dimostrato un prodotto che è riuscito nell’impresa tutt’altro che scontata del “finding the fun”, ovvero ha centrato l’obiettivo di divertire con una formula tanto semplice quanto spassosa».

Xbox Game Pass è riuscito a raggiungere un numero sorprendente di iscritti: oltre 23 milioni di utenti usufruiscono quotidianamente del servizio.

In attesa di Knockout City e degli altri giochi che saranno inclusi a maggio, non dimenticatevi di recuperare i titoli che usciranno dal catalogo alla fine del mese.