Xbox Game Pass: ancora un grande annuncio, ecco EA Play su PC

Dopo l’inaspettato rinvio last minute dello scorso anno, ecco che gli abbonati a Xbox Game Pass interessati ad EA Play vedono la luce in fondo al tunnel.

Su Xbox Wire, infatti, è stato appena rivelato che il servizio di gioco on demand di Microsoft accoglierà la libreria di titoli di Electronic Arts a partire da domani 18 marzo.

EA Play è già integrato da dicembre nella versione console di Xbox Game Pass, a patto che si disponga di un abbonamento Ultimate.

L’arrivo sulla nuova piattaforma è programmato da domani alle nostre ore 22:00, per la precisione, sia per i membri Ultimate che per quelli iscritti soltanto su PC.

Xbox ha pubblicato una breve video guida in cui illustra come accedere ad EA Play e, come evidenziato dalla clip, diversamente dalla variante console bisognerà passare per la EA Desktop App.

Come spiegato nel video, bisognerà installare la EA Desktop App (una nuova versione di Origin), installare il gioco EA Play nell’app Xbox su Windows 10, fare login nel proprio account EA e collegarlo all’account Xbox. Dopodiché basterà avviare il download e giocare.

EA Play include oltre 60 dei più apprezzati giochi moderni di Electronic Arts, compresi Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed Heat.

Inoltre, non mancano i classici come le serie Battlefield, fino ai capitoli più recenti, Madden NFL, Command & Conquer e The Sims.

A partire sempre da domani, infine, sarà aggiunto anche Star Wars Squadrons, sia per gli utenti PC che per quelli console.

Xbox Game Pass prosegue così la sua lunga striscia di annunci, inaugurata la scorsa settimana con i 20 titoli di Bethesda.

Soltanto ieri si è chiuso il cerchio dei reveal di marzo, almeno per quanto ne sappiamo, con ben 12 giochi in arrivo da qui all’1 aprile, compresi a sorpresa la versione Xbox e PC di Octopath Traveler, e Outriders fin dal day one.