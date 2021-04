FIFA 21 in arrivo su Xbox Game Pass

Interessanti novità in casa EA Sports: FIFA 21 è in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate tramite EA Play.

Questo significa che molto presto tutti gli iscritti del servizio in abbonamento di Microsoft potranno godersi il titolo calcistico gratuitamente.

Il gioco sarà disponibile per tutti gli utenti in possesso di un abbonamento Xbox Game Pass, nella sua versione Ultimate, e su EA Play a partire dal mese di maggio.

Inoltre, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che preferiscono godersi FIFA 21 potranno finalmente farlo anche su PC.

Dopo un lungo rinvio, l’integrazione di EA Play in Xbox Game Pass per PC è infatti disponibile sulla piattaforma da poche settimane.

FIFA 21_20201204163518

«EA Sports FIFA 21 arriverà a maggio su The Play List», ha annunciato EA Play con un post sul suo sito ufficiale.

I giocatori PC potranno inoltre godersi una vasta selezione di oltre 60 titoli, aggiunti ai giochi disponibili in seguito all’arrivo del servizio EA Play su Xbox Game Pass dello scorso 18 marzo.

In questa data, il servizio di gioco on demand di Microsoft ha acquisito la libreria di titoli di Electronic Arts.

Tra le opere in questione troviamo Titanfall 2, Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA 20 e Need for Speed.

Oltre a tutto ciò, verranno resi disponibili tutti i capitoli di Battlefield, Command & Conquer, The Sims e Madden NFL.

La settimana scorsa alla lista si è aggiunto anche Crysis 3, l’ultimo capitolo della saga sviluppata da Crytek.

Il prossimo 8 aprile invece, anche GTA V entrerà a far parte della libreria Xbox Game Pass insieme ad altri sette titoli.

Inoltre, come riportato da TheGamer, questo mese gli amanti dei titoli sportivi potranno godersi NHL 21, un gioco di hockey su ghiaccio di EA sviluppato dallo studio di Vancouver.

Per chi invece preferisce rimanere sul calcio, è possibile giocare a FIFA 20, in attesa dell’ultimissimo capitolo FIFA 22, in arrivo verso la fine di quest’anno.

E, a proposito di novità eccezionali, proprio la scorsa settimana è stato annunciato l’arrivo del primissimo gioco PlayStation per Xbox, disponibile su Game Pass dal day one.

I giocatori sono anche in attesa di un presunto sparatutto tripla-A, che secondo alcuni rumor verrà reso disponibile fin dal day one.