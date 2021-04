FIFA 21, disponibile l’update 1.18: ecco cosa cambia

FIFA 21 si è aggiornato oggi con il nuovo update 1.18, che introduce alcuni cambiamenti al titolo calcistico di EA Sports molto richiesti dalla community.

In particolare, parliamo di un hotfix che coglie le segnalazioni dei giocatori per sistemare alcuni dei problemi che il gioco si trascina dietro dal lancio.

Come testimonia il peso dell’aggiornamento, 3.6GB su PS4, non si tratta di un fix minore ma di correzioni anche abbastanza importanti.

Inoltre, Electronic Arts ha preso la palla al balzo e ne ha approfittato per portare Stadia, l’ultima piattaforma su cui è arrivato il titolo, in pari con il Title Update 13.

A metà marzo era stato pubblicato anche su console il title update 12, che aveva introdotto nuovi volti e alcuni fix su PlayStation 5.

FIFA 21_20201204163138

Tra i cambiamenti troviamo l’aggiunta di nuove linee di dialogo nella telecronaca in riferimento a David Beckham e la sparizione dei testi placeholder avvistati alla selezione del pallone prima del match.

Il grosso dei fix è stato tuttavia implementato su FIFA Ultimate Team, dove sono state ritoccate le immagini di diverse carte Icon Moment che non venivano visualizzate correttamente e sono stati aggiornati alcuni kit, badge, palloni, scarpini e pacchetti broadcast.

La lista in questo caso si allunga ulteriormente quando parliamo di correttivi esclusivi per la versione Stadia, visto che si è appena aggiunta al lotto delle piattaforme supportate.

Proprio FUT era stato di recente al centro di uno scandalo, dovuto alla vendita non autorizzata di carte da parte di un manipolo di sviluppatori alla community a prezzi esorbitanti.

E, a proposito di kit, una delle correzioni implementate da EA Sports riguarda quello integrato poche settimane fa nella lotta al razzismo, in collaborazione con la Serie A italiana.

Vengono comunque toccate pure la modalità Carriera, dove i nuovi entrati perdevano (troppo) elevati quantitativi di resistenza, le qualificazioni per la coppa continentale asiatica non funzionavano a dovere, e gli elenchi negli hub rosa e trasferimenti non riportavano in cima alla lista quando si cambiava il filtro.

Cambiamenti minori sono stati apportati anche a Volta Football, al gioco online e ai Pro Club, per cui, se queste sono le modalità di vostro interesse, consultate il changelog completo.