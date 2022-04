Elden Ring vende tantissimo, ma a marzo è stato battuto da un altro gioco

Quando finiremo di parlare di Elden Ring? Probabilmente fino all’uscita del nuovo titolo From Software, visto il successo che ha avuto.

I giocatori si sono buttati anima e corpo nell’esplorazione dell’Interregno, arrivando a scoprire anche dei metodi rivoluzionari per sconfiggere i boss più temibili.

Ma spesso, e forse di più, i giocatori di Elden Ring si ritrovano a morire nei modi più assurdi. Alcuni fanno molto ridere.

La nuova fatica del team di Hidetaka Miyazaki non finisce di stupire, e settimana dopo settimana macina nuovi record. Anche su Twitch, dove ha accumulato un quantitativo di ore impressionante.

Elden Ring ha venduto tantissimo (anche su Amazon) ma, a sorpresa, non è il gioco più venduto su PlayStation 5 nel mese di marzo.

Il blog ufficiale PlayStation ha diffuso i dati relativi al PlayStation Store di marzo 2022 e, tra Europa e Stati Uniti, ci sono sorprese nelle classifiche per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Per quanto riguarda la vecchia generazione di console non ci sono grandi sconvolgimenti. I giocatori statunitensi si sono fiondati sul lavoro di From Software, e mentre Elden Ring è solidamente in prima posizione, i giocatori europei hanno premiato FIFA 22.

Le classifiche PS5, invece, svela un bel colpo di scena. Negli USA è sempre il soulslike a dominare la classifica ma, nonostante tutte le polemiche ed i comportamenti scorretti degli sviluppatori, è Gran Turismo 7 il videogioco più scaricato a marzo su PS5.

La serie di Gran Turismo è riuscita ad attecchire sempre molto bene in Europa. Lo dimostra anche questo ultimo capitolo, che è riuscito a spodestare il trono di Elden Ring.

Questo significa che i giocatori europei su PlayStation 5, forse, hanno trovato anch’essi il soulslike troppo lungo. Come è successo ad una buona parte dei giocatori, secondo un recente sondaggio.

Chissà che Gran Turismo 7 non possa trovare un riscatto, dopo i discutibili aggiornamenti legati alle microtransazioni.

La situazione potrebbe cambiare presto, perché è in arrivo una nuova patch che ha la possibilità di rimettere a posto alcune delle storture del gioco.