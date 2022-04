Elden Ring, spesso i giocatori riescono a morire in modi davvero ridicoli

Elden Ring è un gioco che ha sicuramente dalla sua una community di giocatori che ama scoprire sempre chicche e curiosità sul soulslike del momento.

Il titolo di FromSoftware (che trovate su Amazon a un prezzo davvero notevole) ha infatti visto col passare dei giorni un gran numero di testimonianze, alcune delle quali realmente esilaranti.

Se qualcuno è infatti incappato in un bug che farà provare un brivido a tutti i fan di Skyrim, ora è il turno di un episodio che ha del clamoroso.

Nonostante nel gioco morire è spesso questione di istanti, sembra che a volte siano gli stessi giocatori a non voler prestare troppa attenzione.

Come riportato su Reddit, un avventuriero ha infatti testimoniato la morte di un fantasma che sicuramente poteva essere evitata.

Nella clip che trovate poco sotto, vediamo un Senzaluce avvicinarsi a un dirupo: poco sotto, un avversario attende passivo l’arrivo del giocatore.

Ad un tratto, però, sbuca un fantasma di un altro giocatore, che mostra una tattica davvero poco convenzionale per assassinare il nemico.

Il video mostra infatti l’incauto cavaliere lanciarsi dall’alto, sperando di colpire l’avversario in volo, uccidendolo magari con un colpo solo.

Peccato solo che l’attacco finisce nel peggiore dei modi, con il giocatore che precipita rovinosamente nel vuoto senza possibilità di salvezza.

Insomma, sembra proprio che a volte basterebbe solo un po’ più di cautela per evitare morti infauste all’interno del soulslike di From.

