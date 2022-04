Elden Ring, scoperto un trucco per battere facilmente il boss Radahn

I boss di Elden Ring sono particolarmente difficili da battere, come del resto è tradizione per i soulslike di FromSoftware, ma ce n’è uno in particolare che ha sorpreso i fan per via della sua brutalità.

Si tratta di Radahn, diventato in breve tempo uno dei boss più amati di tutta l’opera di FromSoftware (di cui potete ancora acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon), dato che gli sviluppatori hanno lavorato duramente per mantenere la sua difficoltà.

L’ultima patch di Elden Ring si è infatti preoccupata semplicemente di restituirgli il giusto livello di sfida, dopo che il precedente aggiornamento gli aveva applicato nerf per errore.

Se fate però parte di quei giocatori che hanno riscontrato non poche difficoltà per riuscire a sconfiggerlo, potrebbe interessarvi la scoperta fatta da un fan: esiste un trucco per riuscire a battere Radahn molto più velocemente.

Come riportato da DualShockers, sarà necessario arrivare alla seconda fase della battaglia per poter attivare questo segreto: bisognerà infatti abusare uno degli attacchi che il boss cercherà di scagliarci contro.

Non appena porterete infatti la sua salute a circa metà della barra, Radahn sparirà improvvisamente per rientrare sotto forma di un attacco a meteora che vi prenderà di mira.

Ebbene, esiste un modo per rivoltare questo attacco contro di lui: l’utente Reddit HomeGrownCrown7 ha infatti scoperto che, se ci posizioneremo nel punto più vicino al bordo della mappa, il boss a tutti gli effetti si ucciderà da solo con il suo attacco: a quel punto, il Senzaluce non dovrà fare altro che raccogliere la sua «meritata» ricompensa.

Per molti fan sarà sicuramente sorprendente scoprire come una delle più grandi minacce di Elden Ring possa in realtà essere sconfitta in una manciata di secondi con un semplice trucco: se nonostante molteplici tentativi non doveste essere ancora riusciti a sconfiggere Radahn, potrebbe valere la pena di tenere questo segreto in considerazione.

Chissà se questo segreto verrà utilizzato anche per le prossime folli run del gioco: proprio recentemente c’è stato chi è riuscito a finire il gioco senza subire mai alcun danno.

La difficoltà di Elden Ring è frutto di accese discussioni fin dal giorno del lancio, ma per i fan che non l’hanno acquistato pare che non sia stata la discriminante maggiore: molti giocatori non l’hanno voluto provare semplicemente perché troppo lungo.