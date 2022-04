Elden Ring, il 32% dei giocatori non l’ha comprato perché è “troppo lungo”

Di Elden Ring si è detto tutto e il contrario di tutto, da quando è uscito. L’ultimo soulslike di From Software è ancora al centro delle discussioni dei giocatori, per motivazioni varie.

Elden Ring è troppo difficile? Allora qualcuno ha creato una mod per poter uccidere i boss con un singolo colpo.

Ma no, perché qualcuno crede che il gioco sia addirittura troppo facile e, sempre con una mod, ha creato la modalità difficile ad un gioco già noto per essere difficile.

Quello che è certo è che l’Interregno di Elden Ring è un territorio sconfinato, pieno di luoghi da esplorare, personaggi da incontrare e missioni da portare a termine. Un gioco molto lungo, quindi, anche se c’è qualcuno che riesce a completarlo anche in meno di tre ore.

Proprio di questo parla il recente sondaggio di Games Industry che, su un campione di oltre 200 giocatori, ha voluto scoprire perché le persone comprano Elden Ring, oppure no. Voi potete farlo da Amazon, nel dubbio.

Dei giocatori che hanno deciso di acquistare Elden Ring, ben il 24% hanno dichiarato di non aver mai giocato ad un soulslike prima d’ora.

Un titolo che ha affascinato gli acquirenti per l’ambientazione open world (80%), che ha convinto per via della critica entusiasta (67%), e anche per il rimbalzo social da parte degli influencer (28%).

Un passaparola che funziona all’antica, con un 40% di giocatori che hanno seguito il consiglio degli amici. L’influenza di George R.R. Martin ha contato, invece, per il 27% sulla decisione dell’acquisto.

Ma chi non ha comprato Elden Ring, la maggioranza rispetto al campione rilevato dal sondaggio di Games Industry, perché non l’ha fatto?

La discriminante maggiore non è stata l’ambientazione (13%) oppure il livello di sfida elevato del gioco (22%), come si potrebbe pensare.

Il problema è proprio la longevità del gioco, punto di forza dell’open world. Il 32% delle persone che non l’ha acquistato per “mancanza di tempo da dedicargli”.

Va detto che il campione rilevato non è sicuramente indicativo della totalità dei giocatori, e non-giocatori, ma è comunque un dato interessante su cui riflettere.

Nel dubbio, però, From Software ha aumentato la difficoltà di alcuni boss con un aggiornamento.

Una mossa probabilmente figlia del fatto che, durante le prime settimane dall’uscita, c’è chi aveva trovato il modo di sconfiggere i boss da seduti.