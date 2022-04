Gran Turismo 7, la nuova patch rivoluzionaria è disponibile: ecco le novità

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, Polyphony Digital ha appena annunciato di aver lanciato l’aggiornamento 1.11 di Gran Turismo 7, che porta con sé tantissime novità richieste dalla community.

La nuova patch per l’ultima esclusiva PlayStation (che potete acquistare a un prezzo speciale su Amazon) arriva dopo le polemiche che hanno travolto l’ultimo update della simulazione automobilistica, che ha provocato la comprensibile rabbia degli utenti.

I fan non avevano infatti preso bene la notizia della riduzione dei crediti guadagnati durante le corse, al punto da aver deciso di sfidare il team di sviluppo studiando un trucco per guadagnare valuta senza nemmeno giocare.

Per dimostrare la buona fede degli sviluppatori, il director Yamauchi si era scusato personalmente con i fan annunciando una nuova patch rivoluzionaria e un milione di crediti gratis.

L’atteso aggiornamento alla fine è arrivato solo pochi istanti fa e introdurrà tra le tante novità ricompense migliori per la seconda metà del World Circuit, oltre ai tre seguenti nuovi eventi di corsa:

World Touring Car 600 Tokyo Expressway East Clockwise

World Touring Car 700 24 Heures du Mans Racing Circuit

World Touring Car 800 Sardegna Road Track A

Come precedentemente promesso dagli sviluppatori, il cap massimo di crediti collezionabili gratuitamente è stato aumentato a 100 milioni, mentre da ora in avanti gli inviti ricevuti dai produttori di automobili per acquistare veicoli esclusivi dureranno 30 giorni, invece dei soliti 14.

Adesso saranno inoltre fornite ricompense per aver completato i layout di tutti i circuiti ottenendo il bronzo o l’oro: se avete già conseguito questi risultati, non dovrete fare altro che rientrare nella schermata di selezione e uscire per ottenere i premi.

Sono state inoltre introdotte tantissime novità riguardanti la grafica, il sonoro e la giocabilità stessa della produzione: si tratta di una patch davvero corposa, di cui potete leggere tutti i cambiamenti nel changelog completo al seguente indirizzo, al momento disponibile solo in lingua inglese.

Vedremo se il nuovo aggiornamento permetterà a Gran Turismo 7 di riconquistare la fiducia dei fan, talmente arrabbiati da averlo addirittura eletto la peggiore esclusiva PlayStation di sempre su Metacritic.