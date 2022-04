Elden Ring distrugge un altro record, battendo anche Bloodborne

Elden Ring si è rivelato un incredibile successo commerciale con oltre 12 milioni di unità vendute in appena tre settimane circa dal suo lancio.

Ad oggi, tuttavia, esistono più modi per misurare la popolarità di un determinato gioco, compreso il suo successo sulle piattaforme di streaming.

Se quindi il titolo di FromSoftware è già riuscito a conquistare un numero impressionante di appassionati in tutto il mondo, a quanto pare non è finita qui.

I colleghi di Wccftech hanno infatti ricevuto alcuni dati dalla piattaforma di streaming analytics Stream Hatchet e, a quanto pare, Elden Ring è stato un enorme successo anche su YouTube e Twitch.

Nel complesso, sembra infatti che il titolo abbia già registrato 215 milioni di ore viste, molto più di qualsiasi altro gioco rilasciato dallo studio giapponese.

Ma non solo: Elden Ring avrebbe anche raggiunto un picco di oltre un milione di spettatori contemporaneamente nella prima settimana, superando la top five dei giochi di Steam per quanto concerne il numero massimo di giocatori collegati allo stesso tempo, ben 952mila.

Bloodborne è stato meno popolare per quanto riguarda lo streaming, ottenendo 60 milioni di ore viste da quando è iniziato il tracciamento del gioco nel 2016.

Dark Souls III, rilasciato 2 mesi prima che Stream Hatchet iniziasse a tracciare i dati di streaming dal vivo, ha raccolto 161 milioni di ore viste nei sei anni successivi, mentre a maggio 2016 il gioco ha ottenuto quasi 9 milioni di ore viste.

In un solo mese, quindi, Elden Ring ha guadagnato il doppio del numero di ore viste rispetto alla maggior parte degli altri titoli di FromSoftware, sul mercato da anni.

