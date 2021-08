Elden Ring svela l’open world e come funziona il viaggio rapido

Elden Ring, il nuovo titolo di From Software frutto del genio di Hidetaka Miyazaki, è sicuramente tra i videogiochi più attesi del periodo. Tutti i giocatori stanno aspettando con ansia qualsiasi nuova informazione sul titolo, ed oggi abbiamo scoperto informazioni sull’open world e il viaggio rapido.

Sappiamo infatti che Elden Ring assumerà una dimensione più ampia, che a molti ha ricordato addirittura The Legend of Zelda: Breath of the Wild per via della libertà di approccio che sarà lasciata in mano al giocatore.

Uno dei nuovi elementi di gioco sarà infatti la possibilità di andare a cavallo per esplorare una grande mappa, nella quale gli altri giocatori potranno interagire in una speciale modalità multiplayer asincrona non ancora spiegata nel dettaglio.

Un altro grande interrogativo sarà quello relativo alla difficoltà. I videogiochi From Software sono a dir poco celebri per il loro grado di sfida, e molti si chiedono se Elden Ring sarà più o meno facile dei vari Bloodborne, Dark Souls o Sekiro.

Grazie a Game Informer possiamo finalmente scoprire qualcosa di nuovo sull’open world ed il viaggio rapido di Elden Ring.

I giocatori avranno accesso ad una mappa enorme, un vero e proprio mondo senza confini chiamato Terra di Mezzo (in attesa di traduzione ufficiale dall’originale “The Lands Between”), ed i suoi dungeon da esplorare.

Come di consueto i giocatori potranno sbloccare dei checkpoint in giro per il mondo, un po’ come gli iconici falò che abbiamo visto in Dark Souls. Come funziona il viaggio rapido, quindi?

Ci si potrà teletrasportare tra i checkpoint sbloccati in libertà, ma non si potrà viaggiare all’interno oppure uscire dai dungeon. Questi luoghi saranno infatti delle esperienze classiche in stile Souls, e il team di sviluppo non vuole dare “facilitazioni” di alcun tipo.

Durante l’esplorazione della mappa, che non sarà comunque consultabile come da tradizione, si potranno sbloccare dei marcatori per segnalare dei punti di interesse all’interno del vasto mondo aperto. Questo servirà ai giocatori per segnarsi la posizione di aree segrete, boss opzionali, e tanto altro.

Quando non ci sarà la possibilità di usare il teletrasporto si potrà viaggiare a cavallo, il destriero spirituale dotato di poteri particolari che abbiamo già visto nel primo trailer. Il cavallo potrà viaggiare in maniera veloce, e in alcuni punti potrà effettuare dei salti assurdi in verticale per poter attraversare in fretta le aree più complicate.

Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC, e nel caso lo vogliate giocare su quest’ultima piattaforma vi farà piacere sapere che i requisiti minimi saranno molto ragionevoli.

Il titolo di From Software è talmente atteso che alla Gamescom è riuscito a vincere un premio senza neanche farsi vedere. Nominato per 5 delle 22 categorie presenti alla kermesse tedesca, ha vinto il premio come gioco più atteso per PlayStation.

