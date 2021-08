Elden Ring, i requisiti minimi e raccomandati sarebbero “ragionevoli”

Elden Ring si avvicina a piccoli passi, specie dopo l’ultimo trailer gameplay rilasciato alcune settimane fa graziato dalla data di uscita.

I fan dei soulslike sulla falsariga di Sekiro Shadows Die Twice attendono infatti a braccia aperte il titolo di FromSoftware, sicuri di trovarsi tra le mani un capolavoro.

Purtroppo, però, pochi giorni fa è arrivata una piccola doccia fredda per quanto riguarda l’inclusione della lingua italiana, a quanto pare assente.

Vero anche però che, grazie alla pagina Steam ufficiale del gioco, è emerso anche un dettaglio specifico che lo rende “speciale” rispetto agli altri souls.

Nonostante sempre su Steam non siano ancora stati pubblicati i requisiti di sistema per la versione PC di Elden Ring, il portale Game Informer sembra averli scovati prima del tempo.

La buona notizia è che le specifiche del gioco sembrano molto ragionevoli: come prima cosa vengono chiesti infatti 150 GB di spazio di archiviazione su hard disk.

Nonostante sembrino molti giga, sappiate che è lo stesso totale di giochi come Red Dead Online, Destiny 2, Hitman 2 e Call of Duty Black Ops Cold War.

Sia la CPU che la scheda video elencate come consigliate sono “vecchie” di diverse generazioni: la GeForce GTX 1060 di Nvidia è ancora la scheda video più comune oggi e probabilmente lo rimarrà per qualche tempo per via delle carenze relative alla nuova versione.

Poco sotto, i presunti requisiti minimi e raccomandati (in attesa che Steam pubblichi quelli in veste ufficiale):

Minimi

CPU: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

CPU SPEED: Info

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 SP1

VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

FREE DISK SPACE: 150 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Raccomandati

CPU: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

CPU SPEED: Info

RAM: 12 GB

OS: Windows 10

VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

PIXEL SHADER: 5.1

VERTEX SHADER: 5.1

FREE DISK SPACE: 150 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 3072 MB

Di recente, è anche stato confermato il livello di difficoltà del gioco, che a quanto pare non deluderà chi cerca un alto tasso di sfida.

Considerando che Hidetaka Miyazaki ha di recente svelato un bel po’ di dettagli sul gioco, tra mappa, combat system e longevità, sembra che i fan possono dormire sonni tranquilli.

Senza contare anche che la lore di Elden Ring, incluse le meccaniche di gioco, sembrano far propendere per un gioco davvero memorabile.