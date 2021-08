Elden Ring sarà più facile? Spunta un “suggerimento” di Bandai Namco

Le aspettative dei fan su Elden Ring sono alte, soprattutto dopo il tempo che il titolo ha impiegato prima di mostrarsi in tutto il suo oscuro splendore.

Gli appassionati dei titoli From Software sono abituati a cimentarsi in esperienze impegnative, e l’avventura del Senzaluce sembra avere tutte le carte in regola per rendere onore a quanto visto in passato.

A parlare del livello di difficoltà in tempi recenti era stato lo stesso Hidetaka Miyazaki, il quale aveva fornito interessanti dettagli sul livello di sfida che i giocatori troveranno ad attenderli.

Ma una brutta notizia è arrivata solo ieri, con la conferma dell’assenza della lingua italiana per quanto riguarda le voci dei personaggi (ma sarà comunque presente in testi e interfaccia).

Dopo l’annuncio (e dopo il reveal), sono stati in molti a porsi delle comprensibili domande sulla difficoltà del titolo: sarà in linea con le scorse produzioni di From Software o qualcosa potrebbe cambiare per l’occasione?

Il team è consapevole che un alto livello di sfida potrebbe scoraggiare molti giocatori, anche se, per quanto riguarda i prodotti della software house giapponese, si tratta di una peculiarità ben nota prima di effettuare l’acquisto.

Lo stesso Hidetaka Miyazaki, director di Elden Ring e creatore, insieme a George R.R. Martin, del setting narrativo, non aveva nascosto che anche stavolta si sarebbe trattato di un titolo difficile.

Adesso, quanto affermato da Miyazaki è stato confermato dalla pagina Steam ufficiale del gioco, nella quale campeggia in bella vista l’etichetta “Difficile“, insieme a numerosi altri tag che ne definiscono le caratteristiche.

L’eventualità che, anche stavolta, ci troveremo davanti a un prodotto che saprà darci parecchio filo da torcere trova quindi un’ulteriore conferma da parte della stessa Bandai Namco, publisher di Elden Ring.

Se eravate preoccupati di una riduzione del livello di sfida dopo esservi fatti le ossa con la trilogia di Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice o Bloodborne potrete dormire sonni tranquilli, o dare un’occhiata alla pagina Steam ufficiale per verificare con i vostri occhi.

Al lancio mancano circa sei mesi, ma alcune interessanti novità sulla lore e sul setting narrativo sono arrivate in tempi recenti direttamente dal sito ufficiale del gioco.

George R.R. Martin ha terminato i lavori sul titolo già da parecchio tempo, ma ha dichiarato di essere ancora in contatto con From Software per ricevere novità sui progressi dello sviluppo.

Se siete ansiosi di mettere le mani su Elden Ring, vi farà piacere sapere che un piccolo dettaglio lo renderà unico (almeno da un punto di vista) rispetto ai soulslike visti finora.