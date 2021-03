Elden Ring sarà più colorato, è vero. Ma com’è successo il leak?

Il leak di Elden Ring ha movimentato un po’ queste settimane uggiose a sfondo videoludico, in un momento di uscite piuttosto rarefatte e rinvii a data da destinarsi.

Superato ormai il dibattito se sia stato tutto un grosso fake o meno, l’insider Omnipotent ha rivelato alcuni particolari su come si sia verificato il leak, e puntualizzato su alcuni aspetti di quanto abbiamo visto finora.

A quanto pare, From Software ne saprebbe poco o niente, visto che la fuga di notizie sarebbe da attestarsi interamente al publisher Bandai Namco.

«Questo non è stato né “controllato” né “orchestrato” da Bandai e From Software per generare hype o qualcosa di stupido come questo», ha spiegato l’insider sul forum ResetEra.

«Il trailer è stato fatto da Bandai solo per uso interno e c’è una buona chance che From probabilmente non ne fosse nemmeno al corrente, figuratevi se fosse in controllo della cosa. Questo specifico trailer non doveva essere visto dal pubblico né ora né in qualunque altro momento, per quel che posso dire. Mentre ho sentito che un reveal sia in programma “presto”, la fuoriuscita di questo leak ora è una pura coincidenza e non è un’indicazione di niente di quello che succederà giusto in questo secondo. Dubito che questo “forzi la mano di Bandai” nel farle fare qualcosa più presto di quanto non volessero, perché sembra sapessero già della cosa prima che diventasse pubblica».

Ad ogni modo, il trailer non mostrerebbe molteplici aspetti dell’Elden Ring finale, tra cui il sistema di classi, che sarebbe simile a quello dei Souls, il PvP e il gioco online, così come il chiacchierato meteo dinamico.

Tanti sono stati sorpresi dal fatto che il titolo sia particolarmente colorato, e a quanto pare questa peculiare cifra stilistica sarebbe destinata a restare nella versione completa.

«È un gioco piuttosto colorato e questa era la loro intenzione. Non per dire che non ci sarà roba scura ma più luminoso, colorato e vibrante è molto intenzionalmente quello che volevano fare per l’identità visiva di Elden Ring».

Insomma, una direzione artistica particolare rispetto ai precedenti giochi di From Software e soprattutto a confronto con quel Bloodborne di cui da più parti si chiede un remaster o una versione PC.

Le ambientazioni rispecchieranno del resto questa intenzione, almeno da quello che abbiamo appreso nell’ultimo leak, e – se tutto dovesse filare liscio – il gioco promette comunque di essere coeso da questo punto di vista.